Neu auf den Spuren des Next-Amazon? 3 Growth-Aktien, die ich mir heute ansehen würde!

Das nächste Amazon (WKN: 906866) zu suchen ist für viele Growth-Investoren ein hochgestecktes Ziel: Der US-amerikanische Tech-Konzern ist der Inbegriff einer erfolgreichen Investition. Wer frühzeitig auf Jeff Bezos und seine E-Commerce-Vision gesetzt hätte, der würde heute auf ein großes Vermögen schauen. Die Aktie hat sich nach dem Börsengang deutlich mehr als ver-100-facht.

Bedeutet konkret: Eine starke Investition und eine lebensverändernde Rendite wären möglich gewesen. Wobei in diesem frühen Stadium wohl wirklich die wenigsten Investoren Amazon entdeckt hätten. Den meisten Anlegern wäre die Aktie voraussichtlich erst später aufgefallen.

Aber selbst dann wäre die Chance noch immer gigantisch gewesen. Wenn man als Investor daher auf der Suche nach guten, potenzialreichen Aktien ist, dann habe ich heute drei spannende Namen für dich. Für mich sind es allesamt Growth-Aktien, die ihre Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft haben.

Growth-Aktie Mercadolibre: Next-Amazon?

Die erste Growth-Aktie, die in gewisser Weise am ehesten auf den Spuren von Amazon wandelt, ist Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Im E-Commerce in Lateinamerika ist der Konzern mit der gleichnamigen Plattform bereits eine Größe. Aber nicht nur die E-Commerce-Verbindung ist der entscheidende Faktor.

Mercadolibre baut, ähnlich wie Amazon, ein Ökosystem auf, das maximal auf Kundenzufriedenheit setzt. Inzwischen gibt es mit Mercado Pago einen großen Zahlungsdienstleister, der sogar über den E-Commerce hinaus gewachsen ist. Mit Credito und Fondo geht das Management in den Bereich der weiteren Finanzdienstleistungen. Inzwischen gibt es sogar so etwas wie Market Place, also einen Bereich, der Dritthändlern die Möglichkeit zum Feilbieten eigener Waren eröffnet. Envios hingegen setzt auf eine eigene Logistik, damit die Waren auch in guter Qualität beim Kunden ankommen.

Kurzum: Mercadolibre könnte Lateinamerika erobern so wie Amazon die westliche Welt. Vielleicht bleiben die Investoren immer etwas skeptisch, was den Markt angeht. Derzeit sind die Lateinamerikaner jedoch mit einer Marktkapitalisierung von 61 Mrd. US-Dollar (ca. 7 % des Börsenwertes von Amazon) bewertet sowie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 5,5. Ich sehe aufgrund dessen jedenfalls noch reichlich langfristiges Potenzial.

Axon Enterprise: Anderer Markt, kleinere Ausgangslage

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist die zweite spannende Aktie, die ich neuen Growth-Investoren auf der Suche nach dem Next-Amazon nahelegen würde. Mit dem E-Commerce hat das Unternehmen wenig am Hut. Dafür mit einem anderen relevanten Markt: der Sicherheit. Axon Enterprise stellt nämlich Hardware wie Bodycams und Taser sowie Software wie digitale Beweismittel-Management-Lösungen bereit, die Behörden nutzen können. Und inzwischen gerne nutzen.

Den Markt beziffert das Unternehmen inzwischen auf 50 Mrd. US-Dollar (pro Jahr!). Mit gerade einmal 1,2 Mrd. US-Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2022 kratzt das Unternehmen womöglich erst an der Oberfläche der eigenen Marktchance. Das zeigt mir, dass noch jede Menge Potenzial vorhanden ist. Wobei aus diesen 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz bereits 147 Mio. US-Dollar Nettoergebnis kreiert worden sind. Axon Enterprise wächst sogar schon heute profitabel!

Mit den 50 Mrd. US-Dollar Marktchance und einer Marktkapitalisierung in Höhe von 15,7 Mrd. US-Dollar sehe ich noch ein Vervielfachungspotenzial. Zumal gerade der Software-Bereich eine hohe Marge haben dürfte, die die Profitabilität noch weiter ausbauen kann.

Next-Amazon: Growth-Aktie Coupang!

Kehren wir zurück zum E-Commerce: Coupang (WKN: A2QQZ2) ist dabei, den Markt Südkorea mächtig aufzumischen und mit einer besonders guten Logistik zu glänzen. Eine wesentliche Kernidee ist, dass die Kunden in der Regel bestellen und innerhalb weniger Stunden ihre Waren erhalten. Quick-Commerce ist ein entscheidendes Stichwort dabei.

Coupang ist in Südkorea alles andere als klein: Der Umsatz lag zuletzt bei 5,3 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal, ein Wachstum von 21 % zeigt solide Zuwächse. Leider ist Coupang mit einem Nettoverlust von 92 Mio. US-Dollar noch nicht profitabel, aber immerhin auf einem guten Weg. Dass die Onlinehandels-Lösung gut akzeptiert wird, erkennen wir anhand des durchschnittlichen Umsatzes. Die ca. 18,11 Mio. Kunden kaufen für durchschnittlich ca. 294 US-Dollar im Vierteljahr.

Coupang stellt sicher, dass die Kunden durch eine gute Logistik schnell ihre Waren erhalten, das Marktpotenzial ist langfristig orientiert entsprechend groß. Aber mit einer Marktkapitalisierung von nicht einmal 25 Mrd. US-Dollar sowie einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 1 scheint der breite Markt nicht gerade optimistisch. Das könnte eine interessante Next-Amazon-Growth-Aktie sein.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise, Coupang und Mercadolibre. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Axon Enterprise, Coupang und Mercadolibre.

