Erhöhung der Rendite: 2 Aktien mit hohen und steigenden Dividenden!

Die Suche nach wachsenden Aktien mit hohen Dividenden ist eine Kunst. Als Strategie wird sie auch von vielen Investoren verfolgt, um die laufenden Renditeausschüttungen zu verbessern.

In diesem Artikel möchte ich gleich zwei solcher Aktien mit der Deutschen Telekom (WKN: 555750) und Altria (WKN: 200417) vorstellen und auf ihr Geschäftsmodell sowie potenzielle Wachstumstreiber eingehen. Legen wir los.

Deutsche Telekom: US-Tochter dürfte aktuell größtes Kaufargument sein

Die Deutsche Telekom ist ein führender Anbieter von Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen in Europa. Es bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Mobilfunk, Festnetztelefonie, Breitband-Internet, Fernsehen und Cloud-Computing.

Das Geschäftsmodell der Deutschen Telekom basiert im Kern auf der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Der Blick richtet sich dabei stets in die Welt. Die Bonner sind in 50 Ländern tätig und haben rund 245 Mio. Kunden weltweit.

Ein potenzieller Wachstumstreiber für den Ex-Monopolisten könnte die Einführung von 5G-Netzwerken sein. 5G bietet schnellere Datenübertragungsraten, niedrigere Latenzzeiten und eine höhere Netzwerkkapazität als 4G, was für eine Vielzahl von Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, das Internet der Dinge und Cloud-Computing von entscheidender Bedeutung ist. Der Preis für solche Netzzugänge ist jedoch höher, was für zukünftige Umsatzzuwächse bei den Bonnern stehen kann, sollten sich immer mehr Menschen und Unternehmen für ein solches Upgrade entscheiden.

Das größte Potenzial aus kurzfristiger Sicht scheint sich aber auf die US-Tochter T-Mobil US (WKN: A1T7LU) zu beziehen. Die Amerikaner jagen den beiden großen dominierenden Telekommunikationskonzernen immer mehr Kunden ab. Mittlerweile zählen sie sogar – dank der Fusion mit Sprint – zum zweitgrößten Mobilfunknetzanbieter der USA. Gemessen an der Kapitalisierung ist es das wertvollste Mobilfunkunternehmen der Welt.

Aktionäre können sich über diese Entwicklung nur freuen. So wurde die Dividende für das abgeschlossene Geschäftsjahr als 2022 auf 70 Cent erhöht. Gemäß Analystenkonsens sollen die Ausschüttungen bis zum Jahr 2026 sogar auf über einen Euro steigen, was einem Potenzial von fast 50 % entspricht. Die aktuelle Dividendenrendite beläuft sich auf 3,3 % (Stand: 3.3.23).

Altria-Aktie: Value mit hohen Dividenden

Ein etwas anderes Investment ist Altria. Hier handelt es sich um einen führenden Anbieter von Tabakprodukten in den USA. Das Unternehmen ist Eigentümer von Marken wie Marlboro, Black & Mild und Copenhagen und vertreibt auch E-Zigaretten.

Mit Marlboro besitzt das in Richmond ansässige Unternehmen die Top-Marke im Zigarettensegment. Der Marktanteil im US-Markt beläuft sich auf über 40 %.

Ein potenzieller Wachstumstreiber für Altria könnte der Aufstieg von E-Zigaretten sein. Der Verkauf von E-Zigaretten boomte in den letzten Jahren, da sie als eine weniger schädliche Alternative zu traditionellen Tabakprodukten angesehen werden.

Altria reagierte früh und baute für viel Geld eine bedeutende Beteiligung an Juul Labs, einem damals führenden Hersteller von E-Zigaretten, auf. Das Investment floppte jedoch, da die Produkte und der aggressive Vertrieb von Juul unter scharfer Kritik standen.

Trotz allem läuft das Kerngeschäft robust weiter, auch wenn stetig rückläufige Volumina verkündet werden. Zigaretten sind eben nicht mehr Trend. Dafür können die Volumenverluste durch Preiserhöhungen relativ gut kompensiert werden, was ein Investment nach unten absichern könnte.

Die Dividende des Zigarettenherstellers überzeugt zumindest. Die erwartete Rendite liegt aktuell bei über 8 %. Das erwartete KGV ist einstellig (Stand: 3.3.23, Morningstar).

Die Chancen stehen gut, dass die Dividende auch dieses Jahr wieder erhöht wird. Es wäre dann die 58. Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung.

