EQS-News: Securize IT Solutions AG: Außerordentliche Hauptversammlung mit großer Zustimmung zu allen Beschlüssen

Securize IT Solutions AG: Außerordentliche Hauptversammlung mit großer Zustimmung zu allen Beschlüssen



06.03.2023 / 08:56 CET/CEST

Alle Beschlüsse mit einer Zustimmung von 99,9% gefasst

Manfred Schwarztrauber neu im Aufsichtsrat der Securize IT Solutions AG

Sachkapitalerhöhung zu EUR 2,00 je Aktie für Closing der RNT-Transaktion beschlossen

München, 6.3.2023 – Die außerordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG („Securize“, ISIN DE000A2TSS58) hat am 3.3.2023 alle von der Verwaltung vorgeschlagenen Beschlüsse mit einer Zustimmung von 99,9% gefasst. Insbesondere wurde damit die für das zweite und finale Closing der Übernahme der RNT Rausch GmbH („RNT“) erforderliche Sachkapitalerhöhung beschlossen und der Unternehmer Manfred Schwarztrauber in den Aufsichtsrat der Securize gewählt. Das Gremium setzt sich nun aus Andreas Empl (Vorsitzender), Dr. Edgar Bernardi (Stellvertretender Vorsitzender) und Manfred Schwarztrauber zusammen.



Auf der außerordentlichen Hauptversammlung, die als Präsenzversammlung in München stattfand, waren rund 64 % des Grundkapitals der Securize anwesend oder vertreten. „Wir freuen uns, dass zahlreiche Aktionäre unserer Gesellschaft die Chance genutzt haben, sich einen persönlichen Eindruck von dem neuen Teil der Securize zu verschaffen“, so Christian Damjakob, CFO der Securize. „Sowohl mein Vorstandskollege Sebastian Nölting als auch Manfred Schwarztrauber sind als Verkäufer der RNT zu uns gestoßen und haben, was die erfreulich hohe Zustimmung zeigt, die Aktionäre bei ihrem Auftritt in der Hauptversammlung überzeugt. Unser herzlicher Dank gilt zudem Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht, die aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, nachdem sie dort über viele Jahre ausgezeichnete Gremienarbeit geleistet hat.“



Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung werden an die beiden RNT-Verkäufer ca. 3,5 Mio. Securize-Aktien zu je EUR 2,00 im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben. Zusammen mit weiteren transaktionsbedingten Aktien, u. a. aus dem noch zu ermittelnden Earn-Out, wird das Grundkapital der Securize nach der Sachkapitalerhöhung von jetzt EUR 7,0 Mio. auf etwa EUR 10,7 Mio. steigen.



Die Abstimmungsergebnisse sind abrufbar unter



Über Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld der Bewegung, Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen. Neben Hochleistungs-Hardware gehören Managed/Cloud Services, IT-Infrastruktur, -Beratung und -Lizenzgeschäft zum Produkt- und Dienstleistungsangebot der Securize. Alle Leistungen der Securize-Gesellschaften sind im Hinblick auf Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) sowie Cyber-Security ausgerichtet. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.



Über RNT Rausch GmbH:

RNT Rausch ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage Branche. Das Unternehmen entwirft zukunftssichere Server- und Storagelösungen, die hybride Lösungen ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen meistern, um KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider weltweit fit für die technische Revolution von morgen zu machen. RNT bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität gefertigt werden.



Weitere Informationen:

www.rnt.de

www.securize.de



Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

info@securize.de

