IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Batteriemetallprojekts Råna in Norwegen an Kingsrose Mining

Vancouver, British Columbia, 6. März 2023 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung über den Verkauf seines Batteriemetallprojekts Råna in Norwegen (das Projekt) (siehe Abbildung 1) an Kingrose Mining Limited, ein an der ASX notiertes Unternehmen (Kingrose: ASX:KRM), bekannt zu geben. Gemäß der Vereinbarung erhält EMX im Laufe eines Optionszeitraums von einem Jahr Barzahlungen und Arbeitszusagen und nach der Ausübung der Option zusätzliche Arbeitszusagen, jährliche im Voraus gezahlte Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen und eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2,5 %.

EMX erwarb das Nickel-Kupfer-Projekt Råna im Jahr 2022 im Rahmen eines regionalen Bewertungsprogramms, das auf Nickel-Kupfer-Sulfidlagerstätten ausgerichtet war. Das Projekt umfasst ein aussichtsreiches mafisch-ultratmafisches Intrusionssystem im Norden Norwegens mit ausbeißenden Zonen einer nickel- und kupferhaltigen Sulfidmineralisierung. Im Projekt Råna fanden in der Vergangenheit bei mehreren Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgebiet Bergbauaktivitäten statt.

Kingsrose ist ein finanzkräftiges Unternehmen mit Sitz in Perth, das vor Kurzem einen Erfolg bei der Gold- und Silberlagerstätte Way Linggo in Indonesien verzeichnen konnte. EMX freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Kingrose bei der Weiterentwicklung des Projekts Råna.

Übersicht über die kommerziellen Rahmenbedingungen. Kingrose kann im Rahmen einer Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz eine 100%ige Beteiligung am Projekt Råna erwerben, indem es bei Vertragsschluss eine Barzahlung in Höhe von 30.000 AUD leistet und b) während eines 12-monatigen Optionszeitraums eine weitere Barzahlung in Höhe von 100.000 AUD leistet und mindestens 150.000 AUD für die Exploration aufwendet. Bei Ausübung der Option wird Kingrose:

- EMX eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2,5 % am Projekt gewähren. Am oder vor dem achten Jahrestag des Abschlusses hat Kingrose die Möglichkeit, 0,5 % der NSR-Lizenzgebühr auf das Projekt für 1.200.000 AUD zu erwerben;

- bis zum zweiten Jahrestag der Vereinbarung zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 150.000 AUD, bis zum dritten Jahrestag von 350.000 AUD bzw. bis zum vierten Jahrestag von 350.000 AUD (Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 1.000.000 AUD) aufwenden, um seine Beteiligung aufrechtzuerhalten;

- ab dem dritten Jahrestag der Vereinbarung jährliche Lizenzgebühren-Vorauszahlungen (AAR) in Höhe von 25.000 AUD an EMX zahlen, wobei die AAR-Zahlung um jeweils 10 % pro Jahr steigt (beschränkt auf eine Jahreszahlung von 75.000 AUD)

- nach Abschluss der ersten 10.000 Bohrmeter auf dem Projekt eine Meilensteinzahlung in Höhe von 250.000 AUD in bar an EMX leisten;

- nach der Bekanntgabe einer ersten Mineralressource eine weitere Meilensteinzahlung in Höhe von 500.000 AUD in bar an EMX zahlen.

Überblick über das Projekt Råna. Das Projekt Råna von EMX umfasst die unerkundete Erweiterung einer bekannten mafisch-ultramafischen Intrusion in der Nähe von Narvik (Norwegen). Die Intrusion beherbergt eine magmatische Sulfid-Nickel-Kupfer-Mineralisierung in mehreren Prospektionsgebieten, einschließlich der Nickelmine Bruvann, die 8,2 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,52 % Nickel, 0,1 % Kupfer und 0,02 % Kobalt produzierte Die historischen Produktionszahlen entstammen dem Regierungsbericht von Carl Olaf Mathiesen und Rognvald Boyd aus dem Jahr 2017: History of exploration of the nickel resources of the Råna Intrusion, Nordland, Norway, NGU-Bericht 2017.31, einsehbar unter https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2017/2017_031.pdf.

(die Mine Bruvann liegt im Nordwesten des Konzessionsgebiets von EMX - siehe Abbildung 2). Die Muster der Metallanreicherung und -verarmung in diesem Gebiet deuten auf das Potenzial für zusätzliche Sulfidlagerstätten, einschließlich PGE-reicher Typen, an anderer Stelle in der Intrusion hin.

EMX kontrolliert einen großen Grundbesitz, der den Großteil des Intrusionskomplexes, Kontaktzonen und periphere Mineralvorkommen beinhaltet. Innerhalb der Konzession finden sich zusätzliche, nicht verwandte Kupfer- und Zinkvorkommen, die auf mehrere Zielarten und einen fruchtbaren metallogenen Bezirk hindeuten.

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Anmerkungen zu nahegelegenen und angrenzenden Konzessionsgebieten. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten historischen Minen und Lagerstätten stellen einen Kontext für die Projekte dar, die in einer ähnlichen geologischen Umgebung vorkommen, was jedoch nicht unbedingt bedeutet, dass die Projekte des Unternehmens ähnliche Mengen, Gehalte oder Arten einer Mineralisierung aufweisen.

Qualifizierter Sachverständiger. Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und Chief Executive Officer

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Scott Close

Director of Investor Relations

Tel: (303) 973-8585

SClose@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations (Europa)

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Suite 501 - 543 Granville Street

Vancouver, British Columbia V6C 1X8

Canada

Tel: (604) 688-6390

Fax: (604) 688-1157

www.EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 30. September 2022 endende Quartal (die MD&A) und in dem zuletzt eingereichten revidierten Annual Information Form (das AIF) für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Abbildung 1: Lageplan des Projekts

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69536/EMX_060323_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2: Geologische Karte des Projekts Råna

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69536/EMX_060323_DEPRCOM.002.jpeg

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69536

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69536&tr=1

