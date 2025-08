IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper kündigt Pläne für eine vollständig finanzierte Phase-2-Bohrkampagne im Herbst 2025 im Golden Triangle, BC, an

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper kündigt Pläne für eine vollständig finanzierte Phase-2-Bohrkampagne im Herbst 2025 im Golden Triangle, BC, an

Tieferes, breiteres Step-out-Bohrprogramm zur risikoarmen Erprobung des sich abzeichnenden Kalk-Alkali-Porphyr-Systems

Vancouver, British Columbia - 5. August 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) | (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, bekannt geben zu können, dass es neue geophysikalische Daten vom Kupfer-Gold-Projekt Star im Golden Triangle in British Columbia erhalten hat. Diese Informationen werden zur Verfeinerung der Zielerstellung und der Positionierung von Bohranlagen im Vorfeld einer vollständig finanzierten Phase-2-Bohrkampagne verwendet, die für Herbst 2025 geplant ist. Das Unternehmen geht zu einem entdeckungsbasierten Bohrprogramm über, um die bekannte Lagerstätte noch zu erweitern.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, kommentiert: Die Bedeutung unserer Phase-1-Bohrkampagne, die kurz vor dem Abschluss steht, sorgt bereits jetzt für Aufwind für den Herbst 2025. Basierend auf den gesammelten historischen Daten und den vorläufigen Ergebnissen unserer Phase-1-Kampagne auf Star hat unser Team mit Zuversicht und einem klaren Fokus auf zielgerichtete Ergebnisse mit der Vorbereitung der Phase-2-Bohrungen begonnen, um das Lagerstättenmodell von Star zu erweitern. Das Unternehmen arbeitet intensiv an der Erschließung eines Porphyr-Clusters, der sich unserer Meinung nach über mehrere Kilometer erstreckt. Wir sind mit unseren Erfolgen vor Ort sehr zufrieden und freuen uns darauf, bis weit ins zweite Halbjahr 2025 Mehrwert zu schaffen.

Invertierte IP-Modelle (induzierte Polarisation) der kapazitativen Eigenschaften unterstützen den anhaltenden Explorationserfolg auf Star Main und ermöglichen es dem Unternehmen, zuversichtlich ein tieferes und breiteres Step-out-Bohrprogramm zu planen. Die gut definierte supergene Kupferanreicherungszone auf Star Main, die sich über eine Fläche von etwa 250 mal 250 Metern erstreckt und bis in eine Tiefe von 100 Metern reicht, beherbergt eine durchgängige Azurit- und Malachitmineralisierung. Diese Zone bildet die Grundlage für ein sich abzeichnendes Kalk-Alkali-Porphyr-System, das in British Columbia eher selten vorkommt. Siehe Abbildung 1.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80588/StarCopper_050825_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 - Star Target Cu-Oxid-Zone & historische Bohrungen. Star Copper 2025

Planung für Wachstum: Star North und Star East

Star Copper hat auf seinem Ziel Star North, das etwa 1 km nördlich der aktuellen Bohrungen liegt, neue Bohrflächen errichtet. Dieses Gebiet weist einen robusten geophysikalischen und geochemischen Fußabdruck auf, der sowohl von der Größe (500 m x 500 m) als auch von der technischen Signatur her mit Star Main übereinstimmt. Die sich überschneidenden Bodenanomalien sowie ein IP-Aufladbarkeits-Hoch in Kombination mit einer starken geologischen Kontinuität machen Star North zu einem aussichtsreichen und wirkungsstarken Bohrziel für Phase 2.

Etwa 1 km östlich von Star Main entspricht das Ziel Star East ebenfalls dem System Star Main und weist eine 250 m x 500 m große Aufladbarkeits- sowie Kupfer-Gold-Bodenanomalie auf. Beide Ziele sind vollständig genehmigt und für Bohrungen im Herbst priorisiert.

Weitere historische Vorkommen in Copper Creek

Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an der fortgesetzten Erschließung des Ziels Copper Creek, einer weiteren historisch erbohrten Zone auf der Liegenschaft, um zukünftige Tests vorzubereiten. In den 1970er Jahren durchgeführte Bohrungen ergaben Gehalte von 0,48 % Kupfer von der Oberfläche bis in 50 Meter Tiefe (G-2-70 -341104 mE, 6456326mN UTM 9N, 000/-80 - Datei 800226). Copper Creek erweitert den neuen Porphyr-Cluster auf Star um eine zusätzliche Dimension.

Erschließung eines Porphyr-Clusters

Die bisherigen Bohrungen auf Star Main haben klassische Porphyr-Mineralisierungsarten bis in eine Tiefe von 674 Metern bestätigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die sich abzeichnenden Ziele, die Star Main, Star North, Star East und Copper Creek umfassen, einen mehrere Kilometer langen Porphyr-Cluster in einem äußerst vielversprechenden und bislang wenig erkundeten Teil des Golden Triangles von BC darstellen. Siehe Abbildung 2.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80588/StarCopper_050825_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2 - oxidierte Zone auf Star Target. Star Copper 2025

Ausstehende Analyseergebnisse

Die Ergebnisse der ersten Bohrphase auf Star werden derzeit analysiert und werden veröffentlicht, sobald sie von Bureau Veritas, einem weltweit führenden Anbieter von Labortests, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Schätzung der mineralischen Ressourcen im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80588

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80588&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85512H1047

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.