DAX: Ausbruchsneigungen

Das deutsche Leitbarometer DAX hat sich zu Beginn dieser Handelswoche auf ein frisches Jahreshoch getraut und nur knapp einen nachhaltigen Ausbruch über die Vorgängerhochs aus Anfang Februar verpasst. Die Grundtendenz scheint positiv zu sein, dies bekräftigt das zu Freitag gerissene Gap-Up, allerdings müssen sich Bullen für ein nachhaltiges Folgekaufsignal noch ein Stück weit mehr ins Zeug legen.

Für eine nachhaltige Auflösung der seit Februar laufenden Seitwärtskonsolidierung bedarf es nämlich eindeutiger Tagesschlusskurse weit oberhalb von 15.658 Punkten, dann könnten die nächsten Ziele für den DAX bei 15.736 und schließlich 15.947 Punkten ausgerufen werden. Anderenfalls läuft das Barometer Gefahr in seiner Spanne zu verbleiben.

Auf der Unterseite bildet der EMA 50 bei 15.453 Punkten einen ersten markanten Support, darunter der Bereich um 15.200 Punkten. Erst unterhalb von 15.150 Zähler dürfte ein größerer Rücklauf auf 14.818 Punkte und somit die Unterstützung der letzten zwei Jahre bevorstehen.

Leider wird diese Woche nicht unbedingt von nennenswerten Impulsen begleitet, vielleicht können aber Japans Zahlen zu durchschnittlichen Nettoeinkommen gewisse Anreize setzen oder aber das chinesische Handelsbilanzsaldo per Februar. Diese Daten wurden in der Nacht zum Dienstag veröffentlicht. Deutschlands Auftragseingänge der Industrie aus Januar stehen in wenigen Minuten auf der Agenda, erst am späten Nachmittag geht es ab 14:55 Uhr mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche der US-Amerikaner weiter.