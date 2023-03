DEXCOM - Zulassung des Konkurrenten ABBOTT sorgt für Abgabedruck

DexCom Inc. - WKN: A0D9T1 - ISIN: US2521311074 - Kurs: 113,250 $ (Nasdaq)

Der Marktführer bei Geräten zur Blutzuckerüberwachung, Abbott, hat gestern eine wichtige Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Die Behörde gibt grünes Licht, die Produkte FreeStyle Libre 2 als auch FreeStyle Libre 3 nun auch in Verbindung mit einer automatisierten Insulinpumpe in den USA zu betreiben. Im Detail gibt die jeweilige Insulinpumpe in diesem Fall bei Diabetikern auf Basis der Echtzeitberechnung des Blutzuckerspiegels automatisch die notwenigen Insulinmengen ab, um den Blutzuckerpegel möglichst lange in einem idealen Korridor um 100 mg zu halen.

Bislang war eine solche Zulassung den Geräten von Dexcom, G6 und G7, vorbehalten. Abbott schließt somit zu Dexcom auf, die Dexcom-Aktie zählte gestern zu den Tagesverlierern. Auch hat Abbott die Zulassung seiner Geräte für Schwangere und für Kinder ab zwei Jahren und älter erhalten. Bislang waren sie nur für Kinder ab 4 Jahren freigegeben.

Analyst Vijay Kumar von Evercore ISI sieht nun wachsenden Konkurrenzdruck auf Dexcom, zumal die Geräte von Abbott auch niedriger bepreist sind. Die erweiterte Zulassung der FreeStyle Libre 2 und 3 war zwar erwartet worden, für beide Devices aber erst im zweiten Halbjahr. Das lastet wohl auf der Dexcom-Aktie.

Tradingziel bis auf wenige Cent erreicht

Aus charttechnischer Sicht ist die Dexcom-Aktie am Freitag bis auf wenige Cent bis an den Zielbereich um 124 USD gesprungen. Das Ganze war aber kaum handelbar, da die Aktie davor noch einmal stark zurückgesetzt hatte. Nun gerät sie wieder unter Druck.

Seit dem Kurssprung im Oktober kommt der Wert unterm Strich nicht mehr wirklich vom Fleck, was wohl vorrangig auch der hohen Bewertung der Aktie geschuldet ist. Selbst auf Basis durchaus optimistischer Schätzungen für 2024 errechnet sich ein KGV von 79, ein KUV von 10,5 und ein KCV von 82.

Neue Handelssignale entstehen erst über der Widerstandszone zwischen 123,36 und 125,55 USD bzw. unterhalb von 103,25 USD.

Fazit: Dexcom ist ein herausragendes Unternehmen, dessen Aktie mir aber bewertungstechnisch immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Trader mit Nerven aus Stahl konnten sich zuletzt etwas aus dem Chart herausschneiden. die übergeordnete Range ist bislang aber klar intakt.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 2,91 3,46 4,16 Ergebnis je Aktie in USD 0,87 1,04 1,44 Gewinnwachstum 19,54 % 38,46 % KGV 130 109 79 KUV 15,0 12,6 10,5 PEG 5,6 2,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

DexCom-Aktie

