GNW-Adhoc: atai Life Sciences gibt wichtige klinische Pipeline- und Unternehmens-Updates bekannt

^* RL-007: Erster Patient in der laufenden Phase-2b-Studie bei kognitiver Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Schizophrenie (CIAS) behandelt * GRX-917: Absicht, GRX-917 als nächsten Schritt der klinischen Entwicklung in eine Phase-2-Studie zur Behandlung von Angststörungen zu überführen * COMP360: Kürzliche Ankündigung der Beschleunigung der Schlüsselstudie 1 (COMP 005) im Rahmen des Phase-3-Programms, wobei die Top-Line-Daten nun für den Sommer 2024 erwartet werden * Informationen zum Unternehmen: Infolge unserer jüngsten Umstrukturierungen und Pipeline-Updates hat das Unternehmen die Verlängerung seiner Finanzierung gesichert, die nun bis zum ersten Halbjahr 2026 reichen dürfte. NEW YORK und BERLIN, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UNr9qaj0f07x0v0u3EnbnPbmJOmc- XY7cNzpZfvDcF-iMshPifzuiY7QD0BaEaMCWxG7MSHGfU1IgWlaVkrUJCVs_IhUy- t0B7zHHSmqOwJFyhPE7qWYlzNrah2Ba2NkRa0lkGMN83dC0WHO_nFU1csu- 4TP8Z5FxRCA3w1ZQpvQSlC9uwIsXspZ- krW0q7O1LIFN_ZYyV2D2gnCG1naG6yiAKRTuQoq4apOQDHPCOo=) (NASDAQ: ATAI) (?atai"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, gab wichtige klinische Pipeline- und Unternehmens-Updates bekannt. ?Die Dosisverabreichung an den ersten Patienten in der Phase-2b-Studie von RL- 007 bei CIAS zu Beginn dieses Quartals veranschaulicht die Durchführungsfähigkeiten unseres Teams in Bezug darauf, unsere Programme in spätere Phasen der klinischen Studien zu überführen", so Florian Brand, CEO und Mitgründer von atai. ?In diesem Sinne freuen wir uns, die aktualisierte klinische Strategie für GRX-917 bekannt geben zu können. Das Präparat wird direkt in eine Phase-2-Studie mit Patienten mit Angststörungen übergehen, um die Entwicklung zu beschleunigen und die soliden klinischen Daten zu gewinnen, die für eine mögliche künftige Zulassung erforderlich sind." Brand fuhr fort: ?Im Rahmen unserer Bemühungen, unsere Kapitalallokation weiter auf die Erzielung aussagekräftiger klinischer Ergebnisse in naher Zukunft zu konzentrieren und unsere betriebliche Effizienz zu optimieren, haben wir unser Team um etwa 30 % reduziert. Ich bin dankbar für das Engagement der Teammitglieder, die von dieser Entscheidung betroffen sind, und für ihren Beitrag zu unserer Mission." Pipeline-Updates RL-007 (Kognitionsfördernder Neuromodulator bei kognitiver Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Schizophrenie (CIAS)) * Im Rahmen der Phase-2b-Studie zu RL-007 bei Patienten mit CIAS wurde kürzlich dem ersten Patienten eine Dosis verabreicht. Erste Ergebnisse dieser Studie werden für das 2. Halbjahr 2024 erwartet. * Bei der Phase-2b-Studie handelt es sich um eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde, dreiarmige Studie, in der bei etwa 230 Patienten mit CIAS die Wirkung von RL-007 in den Dosierungen 20 mg und 40 mg im Vergleich zu einem Placebo untersucht wird. Der primäre Endpunkt der in den USA durchgeführten Studie ist der neurokognitive Gesamtscore der MATRICS Consensus Cognitive Battery nach 6 Wochen. * RL-007 ist ein oral verfügbarer Wirkstoff, der cholinerge, glutamaterge und GABA-B-Rezeptoren moduliert und dadurch vermutlich das Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung im Gehirn verändert, um kognitive Wirkungen zu erzielen. Er wurde bislang in 10 klinischen Studien mit über 500 Teilnehmern untersucht, in denen er in allen getesteten Dosierungen gut vertragen wurde. * Insbesondere in vier klinischen Studien, in denen die kognitiven Fähigkeiten untersucht wurden, darunter eine Studie mit CIAS-Patienten, zeigte der Wirkstoff durchweg kognitionsfördernde Wirkungen. GRX-917 (Deuteriertes Etifoxin bei Angststörungen) * Der Plan für die klinische Entwicklung wurde aktualisiert und sieht nun eine Phase-2-Studie an Patienten vor. Es wird erwartet, dass der aktualisierte Plan die soliden klinischen Daten liefert, die erforderlich sind, um eine potenzielle Registrierung bestmöglich zu unterstützen. Weitere Details zum klinischen Entwicklungsplan werden zu Beginn der Studie bekannt gegeben. * Der aktualisierte Plan folgt auf die positiven Ergebnisse der Phase-1-Studie mit ansteigenden Einfach- oder Mehrfachdosen von GRX-917. In dieser Studie wurde GRX-917 gut vertragen. Darüber hinaus wies GRX-917 im Vergleich zu Etifoxin ein verbessertes pharmakokinetisches Profil auf und lieferte über das qEEG pharmakodynamische Beweise für die Aktivierung des GABA-Rezeptor- Ziels. * GRX-917 ist eine deuterierte Version von Etifoxin, einem Medikament zur Behandlung von Angststörungen, das erstmals 1979 in Frankreich zugelassen wurde. Etifoxin hat einen schnellen Wirkungseintritt und eine vergleichbare Wirksamkeit wie führende Benzodiazepine wie Alprazolam und Lorazepam, die derzeit als Standardtherapie gelten. Im Gegensatz zu diesen Benzodiazepinen und basierend auf mehr als 40 Jahren klinischer Anwendung von Etifoxin scheint Etifoxin jedoch nicht süchtig zu machen und nicht die gleiche Sedierung sowie andere häufige Nebenwirkungen zu haben. Es wird vermutet, dass Etifoxin seine angstlösende Wirkung durch eine Steigerung der endogenen Produktion von Neurosteroiden wie Allopregnanolon im Gehirn erzielt. PCN-101 (R-Ketamin bei behandlungsresistenter Depression) * Im Januar 2023 kündigte atai in Verbindung mit den Ergebnissen der Phase-2a- Studie von PCN-101 an, dass es die Daten weiter auswerten und mit seiner Tochtergesellschaft Perception Neuroscience (?Perception") zusammenarbeiten werde, um die nächsten Schritte für das Programm festzulegen. * atai wird die Entwicklung von Perception zu PCN-101 durch die Überbrückungsstudie zu intravenöser und subkutaner Verabreichung, deren Abschluss für Mitte 2023 geplant ist, weiter unterstützen. Parallel dazu arbeitet atai weiterhin mit Perception Neuroscience zusammen, um Optionen für eine strategische Partnerschaft zu prüfen. * PCN-101 ist ein einzelnes Isomer von Ketamin und gehört zu einer neuen Generation von Glutamat-Rezeptor-Modulatoren mit dem Potenzial einer schnellen antidepressiven und antisuizidalen Wirkung. Pharmakologisch ist PCN-101 ein nicht-kompetitiver N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor- Antagonist. Sowohl Depressionsmodellstudien an Nagetieren als auch klinische Daten deuten darauf hin, dass R-Ketamin trotz einer geringeren Affinität zum NMDA-Rezeptor dauerhaftere Wirkungen als S-Ketamin und ein möglicherweise günstigeres Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil haben könnte. COMP360 (Psilocybin-Therapie bei behandlungsresistenter Depression) * Am 28. Februar gab COMPASS Pathways (?COMPASS") eine Beschleunigung der Schlüsselstudie 1 (COMP 005) im Rahmen des Phase-3-Programms zu behandlungsresistenter Depression bekannt. Die Top-Line-Daten werden nun für den Sommer 2024 erwartet. * COMP360 ist eine proprietäre Formulierung von synthetischem Psilocybin, die in Verbindung mit psychologischer Unterstützung verabreicht wird. Zuvor hatte COMPASS eine Phase-2b-Studie abgeschlossen, deren Top-Line-Daten eine statistisch signifikante (p°