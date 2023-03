IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Octily expandiert in die Region Asien/Pazifik und bietet einzigartige kundenspezifische Anpassung für Cornerstone OnDemand

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Octily expandiert in die Region Asien/Pazifik und bietet einzigartige kundenspezifische Anpassung für Cornerstone OnDemand

BERLIN, DEUTSCHLAND, und SINGAPUR / ACCESSWIRE / 7. März 2023 / Octily, das Kreativ-Studio für Cornerstone OnDemand (CSOD), gibt seine Expansion in die Region APJ bekannt - mit einem neuen Senior Project Manager in Singapur, weiteren mehrsprachigen Teammitgliedern, einer kontinuierlichen Kooperation mit lokalen Implementierungspartnern und einer starken Verbindung zu CSOD in Südkorea. Diese Entwicklung folgt auf die erfolgreichen Arbeiten zur kundenspezifischen Anpassung von Cornerstone für bekannte Unternehmen mit Firmenzentralen zwischen Hongkong und Japan, was einen Ausblick auf eine enorme Chance in dieser Region erlaubte.

https://cdn.newswire.com/files/x/7b/db/a43795367288986ba9ea31ee7162.jpg

Wo sind die Kunden von Octily ansässig?

Von den USA über ganz Europa bis nach Singapur, Hongkong, Südkorea, Japan und Australien.

Die Expansion nach Asien/Pazifik ist der nächste logische Schritt für uns, sagte Robert Bucher, der Gründer und CEO von Octily. In der Zusammenarbeit mit Cornerstone-Account-Managern, Solution Consultants, Partnern und Fortune-500-Kunden in APJ haben wir die gleichen Bedürfnisse festgestellt wie bei vergleichbaren Unternehmen in Europa und den USA. Die Unternehmen wollen die HR-Erfahrungen ihrer Mitarbeiter personalisieren, die Einführung voranbringen und den Nutzern einen herausragenden Service bieten, haben aber nur eingeschränkten Zugang zu Ressourcen für die Kundenanpassung oder sind sich ganz einfach der Möglichkeiten nicht bewusst. Octily schließt diese Lücke mit seiner mehr als siebenjährigen Expertise auf dem Gebiet.

Das wachsende Team von Octily umfasst inzwischen Susan Smit, engagierte Senior Project Managerin in Singapur mit umfassendem Hintergrundwissen als Learning Technologist für eines der weltweit größten Lebensmittelunternehmen, Simen-Ling La, federführender Senior Project Manager mit vietnamesischen Wurzeln und Vorerfahrung als CSOD-Projektmanager in einer der bekanntesten Fast-Food-Ketten, und Keisuke Tanaka, Webentwickler mit muttersprachlichen Japanischkenntnissen. Außerdem arbeitet Octily mit TalearnX zusammen, einem führenden Personalberatungsunternehmen Asiens, das bestrebt ist, geschäftliche Herausforderungen durch Befähigung der Abteilung People Operations zu bewältigen.

Wenn ich mir unser 100-prozentiges Remote-Setup anschaue, bin ich sehr stolz darauf, was für ein buntes, kompetentes und internationales Team wir geworden sind. Wir sind sehr optimistisch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem CSOD-Team und den Partnern in der Region APJ, um den Unternehmen zu helfen, das Beste aus ihren strategischen Investments in talentierte Mitarbeiter und Lernerfahrungen zu machen, so Rob abschließend.

Partnerschaft mit Cornerstone OnDemand

Das Wort Kundenanpassung ist bei SaaS-Produkten wie Cornerstone OnDemand nicht gebräuchlich. Der Wunsch unserer Kunden nach Kreativität, um die Lerner dabei zu unterstützen, ihren letzten Schritt der Bewältigung von Learning & Development zu erreichen, kann jedoch nicht vernachlässigt werden, erklärte DJ Park, der Senior Solution Consultant für Cornerstone OnDemand in Seoul, Südkorea. Mit Octily konnten Unternehmenskunden im Fernen Osten, insbesondere in Korea, nicht nur beobachten, wie ihre kreativen Ideen in die Tat umgesetzt wurden, sondern waren auch in der Lage, die Cornerstone-Erfahrung sehr viel robuster zu machen. Die Integrität, die Arbeitsethik und die gründliche Beratung durch das Team von Octily sind entscheidende Faktoren unserer kundenzentrierten Partner-Teamarbeit, die anderswo nicht zu finden sind. Außerdem ist ihre Kenntnis der Lösung noch das Sahnehäubchen obendrauf, so DJ abschließend.

Zusammenarbeit mit Implementierungspartner TalearnX

Octily hat eine gute Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und schätzt die Teamarbeit mit seinen Partnern. In der Region APJ tut sich Octily mit TalearnX zusammen, um mit einigen der größten Unternehmen Asiens zusammenzuarbeiten. Teng Mun Chow, Director von TalearnX, teilte seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Octily-Team. Octily stellt eine Professionalität und eine technische Kompetenz zur Schau, die ihresgleichen suchen. Wir hatten die Ehre, mit Octily bei schwierigen Kundenanpassungen zusammenzuarbeiten, und Octily hat unsere Erwartungen übertroffen. Diese Erfahrung ist fantastisch und erfrischend. Octily ist definitiv das richtige Unternehmen für eine Partnerschaft mit uns, so Teng Mun Chow abschließend.

Über Cornerstone OnDemand

Cornerstone stattet zukunftsbereite Mitarbeiter mit einer Talenterfahrungsplattform der nächsten Generation aus, die darauf ausgelegt ist, Technologien, Daten und Content zusammenzuführen und eine Arbeitsumgebung zu inspirieren, die von Wachstum, Agilität und Erfolg für alle geprägt ist. Mit einer durch KI angetriebenen, Kompetenzen fördernden Erfahrungsplattform, die auf einer offenen Architektur basiert und auf Neutralität und Skalierung ausgelegt ist, unterstützt Cornerstone die Unternehmen dabei, ihre Lern- und Entwicklungserfahrung zu modernisieren, den relevantesten Content aus sämtlichen Quellen zu liefern, die Mobilität von talentierten Mitarbeitern und Karrieren zu beschleunigen und Kompetenzen als die universelle Sprache für Wachstum und Erfolg im gesamten Unternehmen zu etablieren. Cornerstone wird bei über 7.000 Kunden und 100 Millionen Nutzern eingesetzt und ist in 180 Ländern und 50 Sprachen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://cornerstoneondemand.com

Über Octily GmbH

Octily ist das einzige Kreativ-Studio mit einem 100-prozentigen Fokus auf kundenspezifische Anpassung und Personalisierung von Cornerstone OnDemand. Als langfristig zertifizierter Partner für Cornerstone OnDemand stützt sich Octily auf eine mehr als 20-jährige fundierte Erfahrung im Bereich HR-Softwareentwicklung und Nutzererfahrung. Octily macht das Unmögliche möglich. Mit einem 100-prozentigen Remote-Team, das sich von Berlin, Deutschland, über San Francisco, USA, bis nach Singapur erstreckt, ist Octily fest von Remote-Arbeit, einer guten Umweltbilanz und dem maximalen Einsatz von Produktivität, Kommunikation und Kooperationstools überzeugt. In den letzten sieben Jahren unterstützte Octily weltweite HR-Teams in mehr als 75 Unternehmen bei der kundenspezifischen Anpassung ihrer webbasierten SaaS-Lösungen. Unternehmen wie die Deutsche Post DHL, Electrolux, Henkel, Linde, Sidel und Xella haben Octily mehr als 250 einzigartige Projekte für ihre weltweit mehr als 20 Millionen Nutzer anvertraut.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://octily.com, laden Sie http://octi.ly/overview herunter oder kontaktieren Sie uns unter octily@octily.com

Ansprechpartner

Robert Bucher

CEO

press@octily.com

+49 162 467 3762

