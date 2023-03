IRW-News: Cerro de Pasco Resources Inc.: Cerro de Pasco Resources - Die peruanische Regierung beschleunigt das Abraumprojekt Quiulacocha von CDPR

IRW-PRESS: Cerro de Pasco Resources Inc.: Cerro de Pasco Resources - Die peruanische Regierung beschleunigt das Abraumprojekt Quiulacocha von CDPR

MONTRÉAL, KANADA - (7. März 2023) / IRW-Press / - Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich bestätigen zu können, dass das Projekt Quiulacocha zur Wiederaufbereitung von Abraumhalden in die vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) veröffentlichte Liste der Spezialprojekte 2023 (Banco Especializado de Proyectos del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión - EESI) aufgenommen wurde. In dieser Liste wird die Gesamtheit der Projekte festgelegt, die Vorrang bei den Maßnahmen des MEF erhalten, um eine effiziente Weiterverfolgung zu gewährleisten. Ziel ist es, die Entwicklung und den Bau der Projekte mit den größten Auswirkungen auf das Land voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Anreizen, die das MEF in Betracht zieht, gehören 1) die Tatsache, dass es sich um ein Großprojekt in der Provinz Pasco handelt, das zu einer nachhaltigen Entwicklung und zu Investitionen in Dienstleistungen führt, 2) die Fähigkeit, eine Bürde des Staates in ein vom Privatsektor finanziertes Unternehmen umzuwandeln, 3) das sehr große wirtschaftliche Potenzial, 4) die vielfältige Wertschöpfungskette, 5) das Ziel der Rückwanderung von Industriearbeitsplätzen, 6) die Schaffung von Arbeitsplätzen in erheblichem Umfang und 7) die Vorteile für Umwelt und Gesundheit.

Die bedeutenden potenziellen Vorteile des Projekts Quiulacocha zur Wiederaufbereitung von Abraumhalden von CDPR werden nun von den wichtigsten Regierungsstellen, einschließlich des MEF und des Energie- und Bergbauministeriums, sowie den lokalen Gemeinden und Behörden anerkannt.

CDPR geht davon aus, dass es in wenigen Wochen die endgültige Genehmigung für die Durchführung von 40 bestätigenden Schallbohrungen in seinem Konzessionsgebiet El Metalurgista erhalten wird, nachdem die umfassenden Verfahren abgeschlossen sind.

CEO Guy Goulet sagt dazu: Die peruanische Regierung steht eindeutig hinter unserem Projekt und ich bin zuversichtlich, dass die Bohrergebnisse rasch zur Entwicklung der gesamten Abraumanlage Quiulacocha führen werden. Die Bohrergebnisse werden die Grundlage für nachfolgende Vereinbarungen bilden, damit wir ohne weitere Verzögerung loslegen können.

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein Bergbau- und Ressourcenmanagementunternehmen, das über ein einzigartiges Know-how hinsichtlich der Mineralvorkommen in der Stadt Cerro de Pasco und deren Umgebung verfügt. Zunächst wird das Unternehmen die Lebensdauer der Mine verlängern und die Konzessionsgebiete in seinem Bergbaubetrieb bei Santander erweitern, wobei es die höchsten Sicherheits-, Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards anwendet. Der Schwerpunkt des Unternehmenswachstums liegt auf der Erschließung der Abbaukonzession El Metalurgista, einer der weltweit größten Oberflächen-Mineralvorkommen, wobei die neuesten Techniken und innovativen Lösungen für die Verarbeitung von Berge, die Gewinnung von Metallen und die Umwandlung des restlichen Endmaterials zu grünem Wasserstoff und Derivaten eingesetzt werden.

