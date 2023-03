Stemmer Imaging erhöht die Dividende und zahlt eine Sonderdividende

Die Stemmer Imaging AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) will eine reguläre Dividende von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,75 Euro. Damit wird die reguläre Ausschüttung um knapp 33 Prozent erhöht.

Zusätzlich will Stemmer Imaging eine außerordentliche Sonderdividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite (ohne Sonderdividende) bei 2,34 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2023 statt.

Stemmer Imaging veröffentlichte am 23. Februar 2023 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Es wurde ein Umsatz von 155,4 Mio. Euro erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 19,4 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg auf 28,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 13,3 Prozent im Vorjahr auf 18,2 Prozent. Das endgültige Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2022 wird Stemmer Imaging am 31. März 2023 veröffentlichen.

Stemmer Imaging mit Sitz in Puchheim in Bayern wurde 1987 gegründet und ist ein internationales Unternehmen im Bereich Bildverarbeitungstechnologie. Die Erstnotierung an der Börse war am 27. Februar 2018. Der Ausgabepreis betrug 34,00 Euro je Aktie. Größter Aktionär ist die Primepulse SE aus München mit knapp 69 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de