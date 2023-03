Fuchs Petrolub erhöht die Dividende das 21. Jahr in Folge

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub (ISIN: DE000A3E5D64) will die Dividende für das Jahr 2022 erhöhen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Für die Inhaber der Vorzugsaktien ist eine Ausschüttung in Höhe von 1,07 Euro (Vorjahr: 1,03 Euro) und die Inhaber der Stammaktien eine Ausschüttung in Höhe von 1,06 Euro (Vorjahr: 1,02 Euro) vorgesehen. Dies entspricht einer Anhebung um knapp 4 Prozent.

Die Hauptversammlung der im MDAX notierten Gesellschaft findet am 3. Mai 2023 statt. Auf dem derzeitigen Kursniveau von 37,40 Euro für die Vorzugsaktien liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,86 Prozent.

Der Konzernumsatz von Fuchs Petrolub stieg im letzten Geschäftsjahr um 19 Prozent auf 3,41 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 1 Prozent auf 365 Mio. Euro. Unter dem Strich stieg das Ergebnis nach Steuern um 2 Prozent auf 260 Mio. Euro (Vorjahr: 254 Mio. Euro).

Die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023 sieht einen Umsatz von rund 3,6 Mrd. Euro und ein EBIT von rund 390 Mio. Euro vor.

Fuchs Petrolub wurde 1931 in Mannheim gegründet und beschäftigt weltweit knapp 6.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern.

