Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen unter Druck

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub kam heute morgen mit seinen Quartalszahlen, diese konnten sich durchaus sehen lassen.

Konzernumsatz gesteigert

Das Unternehmen steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Gesamtumsatz von 2,87 Mrd. EUR auf 3,41 Mrd. EUR. Das EBIT lag mit 363 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss stieg um 2,3 Prozent auf 259 Mio. EUR. Die Vorzugsaktiendividende steigt von 1,03 EUR auf 1,07 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Fuchs Petrolub mit einem Umsatzanstieg auf 3,6 Mrd. EUR und einem EBIT von 390 Millionen EUR.

Fazit:

Die guten Zahlen heute wurden in den vergangenen Tagen und Wochen vom Markt antizipiert, der Aktienkurs des Unternehmens legte seit Oktober zwischenzeitlich über 50 Prozent zu. So werden die Quartalszahlen nach dem Motto "Buy the rumor, sell the news" erst einmal zum Kasse machen genutzt. Diese Gewinnmitnahmen dürften sich in den kommenden Tagen zunächst weiter fortsetzen. Die Aktie ist erst nach einer größeren Abwärtskorrektur wieder interessant für die Longseite.