DAX: Ausbruch abgesagt

Der Deutsche Aktienindex DAX präsentiert sich am vorletzten Handelstag dieser Woche etwas leichter, tendiert aber insgesamt immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau und nutzt den EMA 50 als ständige Unterstützung. Nachhaltige Signale gehen aus der fortwährenden Schiebephase aber weiter nicht hervor.

Für gewisse Ernüchterung sorgten im Tagesverlauf einige Unternehmen aus der ersten und zweiten DAX-Reihe, zwar fielen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vergleichsweise gut aus, allerdings enttäuschten doch die Ausblicke und verhindern dadurch einen weiteren Anstieg des Leitbarometers DAX.

Aber nur eine Auflösung der seit Anfang Februar vorhandenen Seitwärtsspanne dürfte größere Impulse mit sich bringen, auf der Oberseite wäre ein Anstieg an 15.947 Punkte denkbar, sofern die aktuellen Jahreshochs bei den 15.706 Zählern überwunden werden können. Auf der Unterseite würde unterhalb von 15.150 Punkten ein Rücklauf auf 14.818 Zähler sehr wahrscheinlich werden.

Die meisten Wirtschaftsdaten wurden im Verlauf des heutigen Tages bereits durchgegeben, einzig die USA melden noch um 16:30 Uhr frische Zahlen zum DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht. Den Höhepunkt dieser Woche dürfte dagegen der US-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Februar am Freitag bilden. Vielleicht können diese Daten endlich den Knoten im DAX lösen.