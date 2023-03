EQS-News: Mutares positioniert neu formierte Amaneos als globalen Tier-1-Automobilzulieferer

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenzusammenschluss

Mutares positioniert neu formierte Amaneos als globalen Tier-1-Automobilzulieferer

100-prozentige Beteiligung Amaneos agiert als neue Holding für Light Mobility Solutions GmbH, MoldTecs GmbH und SFC Group

Global Player mit mehr als 7.500 Mitarbeitern an 30 Standorten

Tier-1-Automobilzulieferer mit einem Jahresumsatz von ca. EUR 1,2 Mrd.

Hohes Synergiepotenzial

München, 9. März 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) formiert unter dem Dach der neuen, 100-prozentigen Tochtergesellschaft Amaneos SE einen global agierenden Tier-1-Automobilzulieferer. Die neu gegründete Holding mit Sitz in Frankfurt am Main vereint künftig die Mutares-Portfoliogesellschaften Light Mobility Solutions GmbH (LMS), MoldTecs GmbH und SFC Group zu einem Global Player mit mehr als 7.500 Mitarbeitern an ca. 30 Standorten und einem Jahresumsatz von rund EUR 1,2 Mrd. Geführt wird Amaneos von Mathieu Purrey, der als Head of Automotive & Mobility von Mutares ein ausgewiesener Branchenexperte mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen im Automotive-Sektor ist.

Amaneos hat als neu formierter Spezialist für kunststoffbasierte Systeme für den Automotive-Markt innerhalb der Mutares Group einen bedeutenden Einfluss auf das zukünftige Wachstum. SFC Group (Umsatzanteil ca. 29 %) entwickelt und produziert hochwertige Flüssigkeitstransfersysteme, Dichtungslösungen sowie Gummi- und Thermoplastkomponenten, LMS (Umsatzanteil ca. 30 %) bietet als Produzent von Leichtbauteilen ein umfassendes Produktportfolio an Exterieur- und Interieur-Systemen und MoldTecs (Umsatzanteil ca. 41 %) stellt mithilfe modernster Spritzgussmaschinen Hochleistungskunststoffteile her.

Durch die Kombination der drei Mutares-Beteiligungen verfügt Amaneos über ein komplementäres Produktportfolio, das mehr als 60 % der Kunststoffteile in einem durchschnittlichen Fahrzeug abdeckt. Mit Produktions- und Geschäftsstandorten in den wichtigsten Märkten weltweit positioniert sich Amaneos als bedeutender Tier-1-Zulieferer für alle internationalen Automobilhersteller. Innerhalb Amaneos ergeben sich signifikante zusätzliche Synergiepotenziale in der Vermarktung, durch die gemeinsame Nutzung von Know-how und Technologie und bei der Produktentwicklung, um über alle Amaneos-Sparten hinweg mit flexiblen, maßgeschneiderten und innovativen Lösungen einen innovativen Beitrag für die Mobilität von morgen zu leisten.

Johannes Laumann, Chief Investment Officer (CIO) der Mutares, kommentiert: „Amaneos ist mein absolutes Lieblingsprojekt, das wir seit zwei Jahren mit dem klaren Ziel, einen globalen Tier-1-Konzern im Bereich Spritzguss und Extrusion aufzubauen, vorantreiben. Entsprechend groß ist meine Freude über den offiziellen Start. Ich bin überzeugt, dass die Kombination unserer Beteiligungen als Amaneos einen neuen Wachstumsimpact schafft und uns in der Vermarktung die Chance eröffnet, den Umsatz je OEM bzw. je Fahrzeug für Amaneos deutlich zu steigern. Mit Mathieu Purrey hat Amaneos zudem den idealen CEO an der Spitze, um gemeinsam mit seinem Team unsere ambitionierten Ziele auch umzusetzen. Aus meiner Sicht ist Amaneos eines der wertvollsten Assets im Mutares-Konzern.“

Über Amaneos:

Amaneos ist ein globaler Partner für Automobilhersteller mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet, um den Fortschritt der OEMs zu fördern und Synergien zwischen den Unternehmen Light Mobility Solutions GmbH, SFC Group und MoldTecs GmbH zu schaffen. Die Portfoliogesellschaften Light Mobility Solutions GmbH (LMS), SFC Group und MoldTecs GmbH bleiben rechtlich unabhängig. Amaneos ist bereit, die globale Mobilitätsindustrie in großem Maßstab mit Flexibilität, Agilität und Innovation zu beliefern.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

