Krypto-Bank Silvergate wirft das Handtuch

Die Silvergate-Bank ist finanziell schwer angeschlagen. Jetzt teilte das Unternehmen mit, die Geschäftstätigkeiten einzustellen.

Die Silvergate Capital Corporation kündigte am 8. März in einer Pressemitteilung an, die Silvergate Bank zu liquidieren und den Betrieb einzustellen.. Die freiwillige Liquidation der Bank sei aufgrund “angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Branche und bei den Behörden” der beste Weg, so Silvergate.

Nach Angaben des Unternehmens beinhaltet der Liquidationsplan die “vollständige Rückzahlung aller Einlagen”.

Zusammenarbeit aufgekündigt

Nachdem die Bank immer weiter in finanzielle Schieflage geraten war, kündigten eine Reihe großer Krypto-Unternehmen Anfang des Monats ihre Zusammenarbeit mit der Bank. Der Aktienkurs brach massiv ein.

Die Silvergate-Bank war eine der wichtigsten Finanzdienstleister und Partnerbanken im Krypto-Sektor. Das Unternehmen war stark durch den Kollaps der Kryptobörse FTX betroffen.