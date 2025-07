Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA dürfte dem Dax eine deutliche Erholung zunächst schwerfallen. Im Blick steht am Dienstag die runde Marke von 24.000 Punkten.

Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 24.063 Punkte. Etwas darunter verläuft aktuell die 50-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich ebenfalls ein freundlicher Auftakt ab.

Am New Yorker Aktienmarkt hatten die Anleger am Vortag verhalten auf das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA reagiert. In Asien gaben die Kurse am Dienstag überwiegend nach.Positiv sei mit Blick auf den Zolldeal hervorzuheben, dass "die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Belastende Faktoren blieben aber und würden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten. Preissteigernde und produktionsdämpfende Effekte in den USA beziehungsweise in der Europäischen Union seien zu erwarten.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Hierzulande müssen Anleger eine Reihe von Unternehmensnachrichten mit Licht und Schatten verarbeiten. So blickt der Halbleiterzulieferer Süss hinsichtlich der Profitabilität pessimistischer auf das laufende Jahr.

Einmaleffekte in Form von Anlaufkosten für die Produktion des UV-Projektionsscanners in Taiwan und Wertberichtigungen auf Vorräte im Rahmen eines eingestellten Projekts hatten das Bruttoergebnis außerordentlich belastet. Damit notierten die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate elf Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.

Der Chip-Zulieferer Siltronic schaut zwar mangels deutlicher Nachfrageerholung vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung 2025. Im zweiten Quartal schnitt das Unternehmen jedoch besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Hier stand zuletzt ein Plus von fast zwei Prozent zu Buche.

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) verdiente im zweiten Quartal operativ überraschend mehr als vor einem Jahr. Damit stiegen die Anteilsscheine auf Tradegate um gut vier Prozent.

Der Softwareanbieter Teamviewer konnte im zweiten Jahresviertel trotz des schwierigen Umfelds in den USA vor allem bei der Ertragskraft punkten. Die Anleger honorierten dies auf Tradegate mit einem Plus von fast acht Prozent.

Abseits der Berichtssaison zogen die Papiere von Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) auf Tradegate um mehr als acht Prozent an. Der Maschinenbauer steigt im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems in das Geschäft mit der Rüstungsindustrie ein.

Wall Street uneinheitlich

Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenbeginn verhalten auf das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union reagiert. Die marktführenden Indizes pendelten am Montag in engen Spannen um ihre Schlusskurse vom Freitag. Im frühen Handel hatten der S&P 500 und der Nasdaq 100

Höchstmarken erreicht. Der Nasdaq 100 wurde von Halbleiteraktien wie AMD, ASML, Texas Instruments und Applied Materials gestützt.

Vertreter von USA und China zu Zollgesprächen in Schweden gestern · 17:03 Uhr · dpa-AFX

Asiens Börsen gemischt

In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend deutlich nachgegeben.

US-Anleihen: Kursverluste

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ELMOS SEMICONDUCTOR AUF 102 (87) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 100 (70) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STEICO AUF 28 (27) EUR - 'HOLD'

-JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 430 (375) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 246 (247) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 20 (26) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 325 (319) USD - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHERWIN-WILLIAMS AUF 407 (412) USD - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FORVIA AUF 13 (9) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR FORVIA AUF 11 (7) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- JPMORGAN NIMMT INFORMA MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1020 PENCE

- JPMORGAN SENKT CELLNEX AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 44,50 (53,50) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 5,15 (5,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 320 (285) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 262 (256) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:30 FRA: Imerys, Halbjahreszahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (detailliert)

09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2025

11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung

18:00 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

18:00 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024

09:00 ESP: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/25

11:00 BEL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Vorausbericht Handelsbilanz 6/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen

(mit Material von dpa-AFX)