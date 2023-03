PROSIEBENSAT.1 - Kippt die Stimmung wieder?

ProSiebenSat.1 Media SE - WKN: PSM777 - ISIN: DE000PSM7770 - Kurs: 8,930 € (XETRA)

Die Kurserholung seit dem Herbst endete im Februar an der Abwärtstrendlinie seit 2021. Seitdem konsolidiert die Aktie, wobei sie heute auf neue Zwischentiefs zurückfällt. Das Papier notiert jetzt an den Zwischenhochs aus dem November und Dezember und damit an einer sensiblen Stelle im Chart.

Vorsicht bei weiterer Schwäche!

Rutscht die Aktie jetzt auch nachhaltig unter den Support bei 8,90 - 9,00 EUR ab, könnten Verkaufssignale entstehen. Abgaben bis 8,65 - 8,70 sowie darunter deutlicher bis 8,00 - 8,06 oder sogar 7,37 EUR könnten dann eingeleitet werden.

Doch noch ist kein Verkaufssignal aktiv. Kommt es hier an den Zwischenhochs aus dem November und Dezember zu einem bullischen Reversal und anschließend zu einer Rückkehr über 9,25 EUR per Tagesschlusskurs, wäre ein erneuter Anlauf auf die Abwärtstrendlinie möglich. Erst deren Bruch würde größere Kaufsignale liefern.

Fazit: Das bärischen Szenario im Chart (blau gestrichelt) ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr gewagt. Angemessener wären graue Pfeile nach unten, da die Aktie den Support bei 8,90 - 9,00 EUR noch nicht gebrochen hat. Allerdings sind die jüngsten Kursmuster wenig konstruktiv zu werten. Die Käufer stehen hier unter Zugzwang und haben keinen Spielraum nach unten mehr.

ProsiebenSat1 Aktie

Auch interessant:

C

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consorsbank habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)