American Tower meldet Dividende

Der amerikanische Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,56 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 28. April 2023 (Record day ist der 14. April 2023). Im Dezember 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (1,47 US-Dollar) eine Anhebung um knapp 6,1 Prozent.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 6,24 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 191,22 US-Dollar (Stand: 9. März 2023) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise 3,06 Prozent.

American Tower Corporation firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen mit Firmensitz in Boston bietet Dienstleistungen in der Telekommunikations-Infrastruktur inklusive des Betriebes von Mobilfunktürmen. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,45 Mrd. US-Dollar), wie am 23. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 683,8 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 453,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,74 Prozent im Minus (Stand: 9. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 91,16 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de