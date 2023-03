DAX: Index bei 15.000 Punkten

Die Schockwellen aus den USA aus der Bankenbranche haben auch hierzulande die Kurse zu Beginn dieser Handelswoche ordentlich purzeln lassen, der deutsche Leitindex fiel intraday sogar unter 15.000 Punkte zurück und kämpft derzeit um diese Unterstützung. Weitere Verluste könnten sich aber noch anschließen, wenn es nach Auswertung der Charttechnik geht.

Übergeordnet wurde ohnehin ein Rücklauf erwartet, zumal sich der DAX-Index im Bereich von 15.700 Punkten und einer dort verlaufenden Hürde zuletzt sehr schwergetan hatte. Abschläge auf 14.818 Punkte sollten in den kommenden Tagen noch zwingend einkalkuliert werden, eine Ausweitung der Verluste könnte sogar noch auf 14.585 Punkte und darunter den EMA 200 bei 14.353 Punkten abwärts reichen, ehe eine zuverlässige Unterstützung gefunden wird.

Eine überraschende Rückkehr mindestens über die charttechnische Hürde von 15.200 Punkten könnte dagegen erneutes Aufwärtspotenzial zunächst an den EMA 50 bei 15.415 Punkten freisetzen, darüber sogar an den Widerstand um 15.542 Zählern. Verlassen sollte man sich hierauf allerdings nicht, die Schockwellen dürften noch eine Zeit lang verdaut werden.

Relevante Wirtschaftsdaten stehen heute nicht mehr an, tendenziell fokussiert sich der Markt langsam wieder auf die nächsten Notenbanksitzungen der EZB und FED. Erstere wird am 16. März tagen, die US-Notenbank FED am 22. März.