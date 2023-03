Wacker Chemie erwartet weniger Gewinn und steigert die Dividende

Der bayerische Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 12,00 Euro je Aktie vorschlagen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (8,00 Euro) um 50 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 145,65 Euro bei 8,24 Prozent. Die Hauptversammlung ist am 17. Mai 2023 in München.

Wie der Münchner Konzern am Dienstag (die vorläufigen Zahlen wurden bereits im Januar publiziert) bei der Vorlage seines Geschäftsberichts weiter berichtet, belief sich der Umsatz im Jahr 2022 auf 8,21 Mrd. Euro (2021: 6,21 Mrd. Euro). Das sind 32 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ausschlaggebend für den Anstieg waren vor allem deutlich höhere Preise. Effekte aus Wechselkursveränderungen durch den stärkeren US-Dollar haben den Umsatz ebenfalls positiv beeinflusst. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 2,08 Mrd. Euro (2021: 1,54 Mrd. Euro). Die EBITDA-Marge lag bei 25,4 Prozent (2021: 24,8 Prozent). Unter dem Strich lag das Jahresergebnis bei 1,28 Mrd. Euro (2021: 828 Mio. Euro).

In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres ist die Nachfrage in einer Vielzahl von Abnehmerbranchen zurückgegangen, wie weiter berichtet wurde. Sowohl der Konzernumsatz als auch das EBITDA liegen unter Vorjahr. Insgesamt rechnet Wacker im 1. Quartal 2023 mit einem Konzernumsatz von rund 1,7 Mrd. Euro (Q1 2022: 2,08 Mrd. Euro). Für das Gesamtjahr wird mit einem Umsatz in der Bandbreite von 7 Mrd. Euro bis 7,5 Mrd. Euro gerechnet. Das EBITDA wird im Jahr 2023 zwischen 1,1 Mrd. Euro und 1,4 Mrd. Euro erwartet.

Die Bandbreite der Produkte von Wacker Chemie reicht von Kosmetikpuder bis zur Solarzelle. Rund 70 Prozent des Umsatzes wird mit Produkten erzielt, deren Grundstoff Silicium ist. Für den Rest wird überwiegend Ethylen verwendet. Hauptabnehmer sind die Bau- und Automobilbranche. Es werden rund 15.725 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de