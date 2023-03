EQS-News: Matthias Bäumer neues Mitglied des Aufsichtsrates

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Matthias Bäumer neues Mitglied des Aufsichtsrates



15.03.2023 / 14:00 CET/CEST

Auf Antrag der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „Gesellschaft“) hat das Amtsgericht Dortmund Herrn Matthias Bäumer, General Manager Business Unit Teamsport der PUMA SE, Herzogenaurach, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bis zur Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes durch die Hauptversammlung der Gesellschaft bestellt. Die gerichtliche Bestellung des neuen Aufsichtsratsmitglieds erfolgte vor dem Hintergrund der Amtsniederlegung von Herrn Bjørn Gulden mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022 (vgl. Corporate News vom 17.11.2022). Dortmund, 15. März 2023 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH





Dr. Robin Steden

