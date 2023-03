Morphosys verringert Verlust deutlich

Morphosys hat heute um 21 Uhr Zahlen veröffentlicht.

Jahreszahlen 2022 Morphosys im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 278,3 Mio. EUR 179,6 Mio. EUR Gewinn minus 151,1 Mio. EUR minus 514,5 Mio. EUR Kosten für Forschung 297,8 Mio. EUR 225,2 Mio. EUR

Das biopharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Planegg bei München musste zu Beginn des Jahres die Kostenstruktur optimieren. Im Zuge dessen wurden 70 Mitarbeiter am Firmensitz entlassen, was etwa 17 Prozent der Belegschaft ausmachte.

Ebenso wurde das präklinische Forschungsprogramm eingestellt, das zwar vielversprechend, aber auch sehr kapitalintensiv war und noch etliche Jahre bräuchte, um profitabel zu werden. Nun will sich das Management auf Programme konzentrieren, die schneller profitabel werden können.

Diese Optimierung der Kostenstruktur werde pro Jahr rund 31 Mio. EUR einsparen. Morphosys-Chef Jean-Paul Kress beabsichtigt, dieses Geld in die bereits fortgeschrittene Entwicklung von Krebsmedikamenten zu investieren.

Am morgigen Donnerstag, den 16. März um 13 Uhr, wird Morphosys eine Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen und zum Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023 abhalten.

Morphosys erhält neue Finanzchefin

Sung Lee, der bisherige Finanzchef, tritt aus persönlichen Gründen zurück. Sein letzter Arbeitstag wird dieser Freitag, der 17. März sein. Ihm folgt die promovierte Pharmakologin

Lucinda Crabtree. Die Britin werde jedoch frühestens im dritten Quartal ihren Posten antreten. Bis dahin werde es eine Übergangslösung geben.

Das sagt die Aktie

Nachdem die Morphosys-Aktie während des Handels um über 5,4 Prozent verlor, drehte sie gen Norden nach Veröffentlichung der Zahlen. Rund 15 Minuten nach Veröffentlichung stieg die Aktie auf Tradegate um 1,2 Prozent ins Plus und liegt nun bei 14,755 EUR.