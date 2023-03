Österreichische Post senkt die Dividende

Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4) wird eine Dividende in Höhe von 1,75 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im Vorjahr 1,90 Euro ausbezahlt wurden. Beim derzeitigen Kursniveau von 35,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,90 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 20. April 2023 in Wien statt. Ex-Dividendentag ist der 2. Mai 2023 und Dividendenzahltag ist der 4. Mai 2023.

Der Konzernumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 um 0,1 Prozent auf 2,52 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich um 8,0 Prozent auf 188,4 Mio Euro. Unter dem Strich fiel das Periodenergebnis auf 128,1 Mio. Euro (Vorjahr: 158,4 Mio. Euro). Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 Euro nach 2,25 Euro im Vorjahr.

Es sei zu erwarten, dass die politischen und konjunkturellen Herausforderungen des Vorjahres auch das wirtschaftliche Umfeld 2023 prägen werden, wie die Österreichische Post weiter mitteilte. Somit peilt das Unternehmen, basierend auf dem Konzernumsatz 2022, ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich an. Es soll mit dem geplanten Umsatzwachstum für 2023 ein Ergebnis (EBIT) etwa am Niveau des Vorjahres erreicht werden.

Redaktion MyDividends.de