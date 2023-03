Winnebago Industries kündigt Dividende an

Der Industriekonzern Winnebago Industries Inc. (ISIN: US9746371007, NYSE: WGO) zahlt eine Quartalsdividende von 27 US-Cents je Aktie an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividende am 26. April 2023 (Record date: 12. April 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,08 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 56,82 US-Dollar (Stand: 15. März 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,90 Prozent.

Winnebago Industries ist ein Hersteller von Wohnmobilen, Motorbooten und Sonderfahrzeugen. Zu den Marken gehören Winnebago, Chris-Craft, Newmar, Grand Design RV oder Barletta. Das Unternehmen wurde im August 1958 gegründet und hat seinen Firmensitz in Forest City im US-Bundesstaat Iowa. Im ersten Quartal (26. November 2022) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 952,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,16 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 60,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 99,6 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,82 Prozent im Plus (Stand: 15. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,76 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de