AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

AEVIS VICTORIA SA-Konsolidiertes EBITDA 2022 steigt um mehr als 60% auf CHF 125 bis 130 Millionen (2021: CHF 78.4 Mio.) und der Reingewinn 2022 wird CHF 60 Millionen (2021: CHF 4.6 Mio.) übersteigen



20.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 20. März 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) – Konsolidiertes EBITDA 2022 steigt um mehr als 60% auf CHF 125 bis 130 Millionen (2021: CHF 78.4 Mio.) und der Reingewinn 2022 wird CHF 60 Millionen (2021: CHF 4.6 Mio.) übersteigen. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 teilt AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) mit, dass bei einem konsolidierten Umsatz von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken (CHF 1'144 Millionen), die EBITDA-Marge und das Nettoergebnis stark gestiegen sind, insbesondere infolge der Normalisierung des Hotelgeschäfts. Der konsolidierte EBITDAR (vor Miete) wird mehr als CHF 200 Millionen betragen, entsprechend einer EBITDAR-Marge von über 20%. Der EBITDA wird zwischen CHF 125 und 130 Millionen liegen, mit einer Marge von mehr als 12%. Der Reingewinn wird 2022 über CHF 60 Millionen liegen (2021: CHF 4.6 Mio.). AEVIS wird den vollständigen Geschäftsbericht 2022 am 31. März 2023 veröffentlichen. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria‐Jungfrau AG, einer Hotelkette mit zehn Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung