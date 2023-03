Batteriekonzern Varta mit Kapitalerhöhung und Restrukturierung

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Batteriekonzern Varta will zur kurzfristigen Finanzierung sein Kapital erhöhen. Die neuen Aktien sollen allein von einer Tochter des Großaktionärs Montana Tech Components gezeichnet werden, teilte das Unternehmen am Montag in Ellwangen mit. Montana sichere dies zudem durch eine Zeichnungsgarantie ab. Angestrebt wird ein Erlös von 50 Millionen Euro. Varta will dabei rund vier Millionen neue Aktien platzieren, zu einem Verkaufspreis, der den Börsenkurs der Varta-Papiere nicht wesentlich unterschreite.

Varta hat nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr bereits ein Restrukturierungskonzept erarbeitet, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Das Unternehmen stehe mit ihren finanzierenden Banken und dem Mehrheitseigentümer Montana Tech Components in fortgeschrittenen Gesprächen zur langfristigen Finanzierungssicherung, hieß es. Montana hält derzeit 50 Prozent an dem Batteriekonzern./nas/stk