Roper Technologies schüttet Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Roper Technologies Inc. (ISIN: US7766961061, NYSE: ROP) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,6825 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Im November 2022 steigerte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die 30. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Die Ausschüttung erfolgt am 21. April 2023 (Record date: 6. April 2023). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 2,73 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 425,66 US-Dollar (Stand: 17. März 2023) beträgt die Dividendenrendite somit 0,64 Prozent.

Roper Technologies, mit Firmensitz in Sarasota, im US-Bundesstaat Florida, ist ein Mischkonzern, der überwiegend in Nischenmärkten aus den Sektoren Energie, Wasser, Radiotechnik und Medizingeräte tätig ist. Im April 2016 erfolgte die Umbenennung von Roper Industries in Roper Technologies.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,43 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,26 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Januar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft lag bei 247,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 167,1 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,49 Prozent im Minus (Stand: 17. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 45,22 Mrd. US-Dollar.

