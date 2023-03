Wheaton Precious Metals - Vor dem großen Ausbruch?

Seit Sommer 2020 befindet sich die Wheaton-Aktie im Korrekturmodus. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer klassischen Flagge nieder. Im Verlauf dieses Konsolidierungsmusters kam es 2022 zu einem idealtypischen Pullback an die Nackenlinie der vorangegangenen Bodenbildung seit dem Jahr 2013. Zusammen mit der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 41,11 USD) sowie dem jüngsten MACD-Kaufsignal sind das drei konstruktive Zeichen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über den seit knapp drei Jahren bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 48,88 USD). Schließlich wäre ein Ausbruch gleichbedeutend mit der Auflösung der diskutierten Flaggenformation. Lohn der Mühen wäre ein trendbestätigendes Investmentkaufsignal, welches perspektivisch einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 57,89 USD impliziert. Rein rechnerisch lässt die Flagge sogar auf mehr hoffen - konkret ergibt sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 70 USD. Als Stop-Loss auf der Unterseite bietet sich indes das Tief der Vorwoche bei 38,40 USD an, denn dann wäre auch die o. g. Glättungslinie wieder unterschritten.

Wheaton Precious Metals (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Wheaton Precious Metals

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

