Applied Materials - Trendwende vollzogen - Trendwende bestätigt

In den letzten Wochen hatten wir an dieser Stelle immer wieder auf diverse untere Umkehrmuster – vor allem aus dem Technologiesektor – hingewiesen. In diese Kategorie fällt auch die Applied Materials-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 31. Januar ). Aufgrund des Bruchs des Anfang vergangenen Jahres etablierten Abwärtstrends (akt. bei 104,40 USD) liegt inzwischen eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Begleitet wird diese Trendwende von einer Reihe hoffnungsvoller Indikatorensignale. So fällt der Abwärtstrendbruch im Verlauf des MACD sofort ins Auge, während die Relative Stärke (Levy) nach einer erfolgreichen unteren Umkehr mittlerweile wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1 notiert. Die horizontalen Barrieren bei rund 123 USD stecken nun den nächsten Widerstandsbereich ab. Perspektivisch lässt die vervollständigte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sogar einen Anlauf auf die Hochs bei 145/146 USD erwarten. Eine enge Absicherung auf Basis des Vorvorwochentiefs (111,92 USD) sichert Anlegerinnen und Anlegern gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

Applied Materials (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Applied Materials

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.