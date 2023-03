EQS-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Jahresabschluss festgestellt und veröffentlicht

EQS-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis

TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Jahresabschluss festgestellt und veröffentlicht



22.03.2023 / 16:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 22. März 2023

Jahresabschluss der Tradegate AG festgestellt und veröffentlicht Der Aufsichtsrat der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft festgestellt. Gegenüber den am 09.02.2023 veröffentlichten vorläufigen Zahlen haben sich keine Änderungen mehr ergeben. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 1,70 € je Stückaktie auszuschütten. Zum Jahresstart 2023 haben sich die Umsätze mit Privatanlegern wiederbelebt. Zwar sind gegenüber den Rekordumsätzen im ersten Quartal 2022 nochmals deutliche Umsatzrückgänge von 30-40 % zu verzeichnen, gegenüber den umsatzschwächeren Monaten Juni bis Dezember 2022 sind aber durchschnittliche Umsatzzuwächse von rund 22 % erzielt worden. Für das Gesamtjahr 2023 ist daher eine seriöse Umsatz- und Gewinnprognose nach wie vor nicht möglich. Der vollständige Jahresabschluss wird auf der Webseite der Gesellschaft unter www.tradegate.ag veröffentlicht. Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. siebentausendfünfhundert Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ‚Berliner Effektenbank‘ exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: (030) 89 606 -145 E-Mail: chughes@tradegate.de

22.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com