Helma kürzt die Dividende kräftig

Die Helma Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) will die Dividende um rund 77 Prozent auf 0,40 Euro reduzieren. Im Vorjahr wurden 1,72 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 16,45 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,43 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 7. Juli 2023 statt. Helma veröffentlichte am Mittwoch auch den Geschäftsbericht 2022 und bestätigte die am 7. März bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2022 bei 302,5 Mio. Euro (Vorjahr: 331,5 Mio. Euro). Das Konzern-EBT betrug 3,5 Mio. Euro nach 27,3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis beinhaltet außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Insolvenz der Natura-Holzbau GmbH, einem vormals wesentlichen Generalunternehmer der Helma Ferienimmobilien GmbH, in Höhe von 17,6 Mio. Euro sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen in Höhe von 3,6 Mio. Euro. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten würde das Konzern-EBT rund 22,3 Mio. Euro betragen.

Das Konzernergebnis nach Anteilen Fremder betrug 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,8 Mio. Euro). Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 Euro (Vorjahr: 4,69 Euro) erwirtschaftet. Helma erwartet für 2023 ein positives EBT in etwa auf Vorjahresniveau (3,5 Mio. Euro) sowie Umsatzerlöse leicht bis moderat über dem Vorjahreswert (302,5 Mio. Euro).

Helma mit Sitz in Lehrte bei Hannover wurde 1980 gegründet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Die Börsennotiz erfolgte am 19. September 2006. Größter Einzelaktionär ist der Gründer Karl-Heinz Maerzke mit 31 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de