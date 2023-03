Westag schüttet eine Dividende aus

Die Westag AG (ISIN: DE0007775207) will der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 eine Dividende in Höhe von 0,96 Euro für die Vorzugsaktien (Vorjahr: 0,12 Euro) und 0,90 Euro für die Stammaktien (Vorjahr: 0,00 Euro) vorschlagen.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 33,20 Euro je Stammaktie liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,71 Prozent. Darüber hinaus hat der Konzern beschlossen, allen Aktionären ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot zu unterbreiten, welches auf den Erwerb von insgesamt bis zu 440.493 Stammaktien (ISIN: DE0007775207) und Vorzugsaktien (ISIN: DE0007775231), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,56 Euro je Aktie beschränkt ist.

Der Angebotspreis je eingereichter Stammaktie beträgt 29,00 Euro und liegt damit um 12,1 Prozent unter dem maßgeblichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse am 22. März 2023, wie am Mittwoch berichtet wurde. Der Angebotspreis je eingereichter Vorzugsaktie beträgt 27,00 Euro und liegt damit um 12,5 Prozent über dem maßgeblichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse am 22. März 2023, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Annahmefrist läuft von Donnerstag, dem 30. März 2023 bis Donnerstag, dem 20. April 2023.

Westag ist ein Hersteller von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen mit Sitz im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Der Konzern wurde 1901 gegründet. Die Aktie ist seit dem 26. Juni 1961 börsennotiert.

Redaktion MyDividends.de