Indus reduziert die Dividende

Die Beteiligungsfirma Indus Holding AG (ISIN: DE0006200108) will eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (1,05 Euro) um knapp 24 Prozent gekürzt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,49 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2023 statt.

Die im SDAX gelistete Firma erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr 1,63 Mrd. Euro). Das organische Wachstum der Gruppe betrug 8,3 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 133,7 Mio. Euro (Vorjahr 165,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 7,4 Prozent (Vorjahr 10,1 Prozent). Das Ergebnis je Aktie der fortgeführten Geschäftsbereiche betrug 2,68 Euro (Vorjahr 3,68 Euro). Das Ergebnis je Aktie der fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereiche belief sich auf -1,93 Euro (Vorjahr 1,78 Euro).

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand einen steigenden Umsatz von 1,9 bis 2,0 Mrd. Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 145 bis 165 Mio. Euro.

Die Indus-Gruppe mit Sitz in Bergisch Gladbach investiert in mittelständische Unternehmen. Der Konzern wurde 1989 gegründet.

Redaktion Mydividends.de