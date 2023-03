Sicher zum Kursverdoppler: 2 Aktien, auf die ich setze!

Aktien, die sicher zum Kursverdoppler führen, gibt es bekanntlich nicht wie Sand am Meer. Smarte, weitsichtige Investoren setzen auf klare Geschäftsmodelle, Raum für Wachstum und gleichzeitig noch Luft nach oben im Markt, den die jeweiligen Unternehmen im Idealfall dominieren.

Ich glaube, dass ich in meinem Depot zwei spannende Namen habe, die ich zu diesem Kreis dazuzählen kann: Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Sehen wir uns diese Ausgangslage anhand der Charakteristika näher an und überlegen, was mich so „sicher“ macht.

Sicher zum Kursverdoppler: Axon Enterprise …?!

Axon Enterprise ist der erste Name, den ich in diese Kategorie zähle. Das US-Sicherheitsunternehmen hat sich nicht nur eine führende Marktposition im Bereich smarter Sicherheitstools wie Taser und Bodycams erarbeitet. Nein, sondern das Management geht jetzt den nächsten Schritt an: die Digitalisierung der Behörden, was mit Services wie Axon Respond, My90 oder eben der starken Plattform Evidence.com einhergeht.

Aber was macht mich so sicher, dass es sich um eine Aktie handelt, die zu einem Kursverdoppler neigen kann? Im Endeffekt ist es das derzeitige operative Volumen mit einem Umsatz von gerade einmal 1,2 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Gleichzeitig adressiert das Management einen Gesamtmarkt in Höhe von 50 Mrd. US-Dollar. Es braucht lediglich einen (zugegebenermaßen größeren) Bruchteil dieses Marktpotenzials bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 15,6 Mrd. US-Dollar, um dieses Ziel zu erreichen.

Luft nach oben und Raum für Wachstum sehen wir daher definitiv. Axon Enterprise muss trotzdem noch einige Hindernisse meistern. Zum Beispiel die Internationalisierung des eigenen Geschäfts. Gleichzeitig sollte das Management in den kommenden Jahren weiter skalieren. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp unter 100 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von deutlich über 10 sehen wir ein gewisses Bewertungsrisiko. Trotzdem ist eine gute Chance vorhanden, zumal der Markt mit Behörden, die auf smarte Digitalisierung setzen können, klar definiert ist.

Mercadolibre: Auch die Aktie hat Potenzial!

Die zweite Aktie, die das Potenzial für einen Kursverdoppler hat, ist für mich Mercadolibre. Wie gesagt: Sicher ist auch bei den Lateinamerikanern nix. Mit einem starken Ökosystem im E-Commerce, digitalen Zahlungsdienstleistungen und weiteren Mehrwertservices ist ein starkes Fundament gegeben. Schließlich hat Lateinamerika 600 Mio. Verbraucher, mit den bisherigen Kernmärkten Brasilien, Argentinien und Mexiko ist nicht einmal die volle Expansion auf dem Kontinent erfolgt.

Mercadolibre hat zwei Vorteile für mich: zum einen, dass das Management die lokalen Begebenheiten und die Bedürfnisse der Verbraucher kennt. Lateinamerika ist eben kein so einfacher Markt wie die westliche Welt. Die Notwendigkeit, mit Mercado Pago einen Zahlungsdienstleister einzuführen, ist zum Beispiel ein Geniestreich gewesen, der trotzdem eine Basisinfrastruktur aufgebaut hat. Zum anderen, dass das Ökosystem immer weiter wächst und immer mehr Verbraucher die Plattformen im Alltag verwenden und konsequent verknüpfen.

Mercadolibre ist nicht klein. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 60 Mrd. US-Dollar müsste der Wert für einen Kursverdoppler auf 120 Mrd. US-Dollar klettern. Ein Payment Volume von 123 Mrd. US-Dollar und ein Gross Merchandise Volume von 36 Mrd. US-Dollar könnten sich jedoch auch hier locker noch vervielfachen. Zum Vergleich: PayPal kommt auf ein Bezahlvolumen im Billionen-US-Dollar-Bereich und E-Commerce-Größen wie Amazon liegen ebenfalls noch weit voraus. Möglich ist es daher, wobei ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 6 ebenfalls nicht auf eine klare Value-Bewertung hindeutet. Immerhin: Mercadolibre ist dabei, profitabel zu wachsen.

Der Artikel Sicher zum Kursverdoppler: 2 Aktien, auf die ich setze! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise, Mercadolibre und PayPal. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Axon Enterprise, Mercadolibre und PayPal.

Aktienwelt360 2023