ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Vitesco auf 105 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Vitesco von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion der Aktie auf den Ausblick des Autozulieferers sei nicht nachvollziehbar und biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Ziele für 2023 entsprächen den Konsenserwartungen, während die endgültigen Jahreszahlen die bereits bekannten Eckdaten bestätigt hätten. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an, da er mit einer besseren Geschäftsentwicklung im Segment Elektrifizierung rechnet, und geht deshalb auch von einer Anhebung der mittelfristigen Unternehmensziele aus. Dazu sei die Aktie günstig bewertet./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 07:54 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 07:55 / MEZ

