ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Volkswagen (VW) Vz auf 'Hold' - Ziel fast halbiert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Volkswagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 149 Euro nahezu halbiert. Analyst Daniel Schwarz schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie bezüglich des Kursziels von einem drastischen Schnitt. Zum kleineren Teil sei dieser Schnitt der Sonderdividende von 19 Euro je Aktie geschuldet. Aber der VW-Konzern profitiere auch nicht von wertvollen Beteiligungen wie Porsche, Lamborghini und Bentley, eine Sum-of-the-Parts-Bewertung greife also nicht länger. Eine neue und höhere Bewertung der VW-Aktien könnten zwar weitere Verkäufe von Aktien der Porsche AG nach sich ziehen - das hätten die Wolfsburger aber ausgeschlossen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 02:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 02:00 / EDT

