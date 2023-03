Brent Crude Öl: Viele Supports

Diese Gemengelage sollte einem Händler tatsächlich zu denken geben, wenn die Ölpreise steigen, sich aber zeitgleich die Handelswährung für diesen Energieträger verbilligt. In der Summe bedeutet dies keine konsistente Anstiegsphase, auch keinen nachhaltigen Boden. Daher bleibt die Annahme eines bärischen Szenarios weiterhin intakt, zumal die Ziele um 65,00 US-Dollar pro Fass bei Brent Crude Öl immer noch nicht abgearbeitet worden sind. Zeitgleich gehen aber auch keine klaren Signale für einen Handelsansatz aus der aktuellen Kursentwicklung hervor.

Um einen solchen Fall herbeizuführen, sollte mindestens ein Tagesschlusskurs oberhalb von 77,10 US-Dollar gelingen, dann könnten Zugewinn an 79,15 und darüber an 81,45 US-Dollar generiert werden. Ein Kursrutsch unter 73,70 US-Dollar würde dagegen die Möglichkeit eines erneuten Tests der Jahrestiefs bei 70,17 US-Dollar ungemein erhöhen. Vielleicht befinden wir uns aber derzeit aber in einer Bodenbildungsphase, die ohnehin keine Signale und eine sehr hohe Volatilität mit sich bringt.