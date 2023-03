8,3 % Dividendenrendite: Die High-Yield-Aktie, die ich mir (ausnahmsweise) nicht entgehen lasse

8,3 % Dividendenrendite lassen auf eine High-Yield-Aktie schließen. Generell bin ich inzwischen der Meinung, dass Einkommensinvestoren vorsichtig sein sollten bei solchen Werten. Sie lassen auf Probleme schließen oder auf ein kurzfristiges Phänomen, das nicht unbedingt nachhaltig sein muss.

Die Vorzugsaktie von Sixt (WKN: 723133) kommt im Jahr 2023 voraussichtlich auf 8,3 % Dividendenrendite. Gemessen an einer regulären Dividende je Aktie von 4,11 Euro und einer Sonderdividende von 2,00 Euro erhalten wir bei einem Aktienkurs von 73,60 Euro diesen Wert. Für mich ist das entsprechend die Ausnahme von der Regel bei einer High-Yield-Dividendenaktie, die ich mir dennoch jetzt nicht entgehen lasse.

8,3 % Dividendenrendite: Nicht nachhaltig bei der High-Yield-Aktie!

Der Kontext ist jedoch auch bei der Sixt-Aktie überaus entscheidend. Wer bei der neuen High-Yield-Aktie auch in Zukunft mit 8,3 % Dividendenrendite rechnet, der dürfte nicht unbedingt auf ein stabiles Fundament bauen. Alleine die Sonderdividende je Aktie ist kein Element, mit dem ich zwangsläufig in Zukunft rechnen würde. Wobei viele Einkommensinvestoren vermutlich dazu neigen würden zu sagen: Selbst die 4,11 Euro je Aktie, die es immerhin auf fast 5,6 % Ausschüttungsrendite bringen würden, sind ein attraktives Element.

Dennoch glaube ich, dass wir der Sixt-Aktie generell etwas mehr Spielraum einräumen müssen. Gerade auch, was eine stabile oder eben nicht stabile Dividende je Aktie angeht. Im Jahr der Coronakrise hat das Management kurzerhand erklärt, auch mal keine Ausschüttung an die Investoren auszuzahlen. Die Sicherheit des Unternehmens hat also eine höhere Priorität, als das Bezahlen einer stabilen Dividende.

Das Ergebnis je Aktie bei Sixt hat in den vergangenen Jahren auch zwischen -0,71 Euro im Coronajahr und ansonsten 3,01 Euro im Jahr 2016 sowie 9,08 Euro im Jahr 2018 geschwankt. Letzterer Wert ist durch einen Sondereffekt verwässert worden. Eine gewisse Zyklizität lässt sich daher erkennen, aber in einem guten, soliden Geschäftsjahr schafft es Sixt gefühlt auf ein Ergebnis je Aktie zwischen 4 und 6 Euro. Das zeigt, dass zwar so manches Mal 4,11 Euro je Aktie regulär möglich sind. Aber ich würde nicht in jedem Jahr auf eine derart hohe Ausschüttung bei der jetzigen High-Yield-Aktie bauen.

Aber: Ein starkes Geschäftsmodell!

Trotzdem besitzt die Sixt-Aktie ein insgesamt starkes Geschäftsmodell. Das Unternehmen definiert die Mobilität neu und hat sich von einem Autovermieter zu einem Mobilitätsdienstleister entwickelt. Mit einem solch klaren Wachstumsmarkt, einem von der Gründerfamilie geführten Unternehmen und einer starken Plattform sehe ich ein starkes Fundament. Deshalb setze ich auf diese High-Yield-Aktie, auch wenn ich glaube, dass die 8,3 % Dividendenrendite nicht in jedem Jahr zwangsläufig gegeben sein müssen. Vielleicht nicht einmal die reguläre Dividende je Aktie von 4,11 Euro.

Der Artikel 8,3 % Dividendenrendite: Die High-Yield-Aktie, die ich mir (ausnahmsweise) nicht entgehen lasse ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Sixt.

Aktienwelt360 2023