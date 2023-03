ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Sanofi auf 'Overweight' und Ziel auf 115 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 115 Euro angehoben. "In diesem Marktumfeld gewinnt die Defensive die Meisterschaften", schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie zu Sanofi und Roche. Die Ergebnisdynamik der Franzosen gestützt durch Dupixent-Daten machten sie zum "Value"-Namen der Wahl. Roche sei dagegen in einer Übergangsphase und die Anleger warteten zunächst Erfolge aus der Forschungspipeline ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 03:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 04:25 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------