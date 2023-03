ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 8,60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Der Cece-Index für das Geschäftsklima in der Baubranche zeuge von Optimismus, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Motorenbauers werde dadurch untermauert./ag/mis

