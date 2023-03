Widerstand: 15.189 15.300 Unterstützung: 15.000 14.959

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

Das Eröffnungsgap bei 14.933 Punkte wurde am Vormittag nahezu komplett geschlossen, das Korrekturziel auf der Unterseite damit erreicht. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau muss nun zunehmen wieder mit Avancen der Käuferseite gerechnet werden.

Das Ziel für die Minimalkorrektur bei 14.933 Punkten wurde am Freitag sogar noch leicht unterboten, im Anschluss übernahmen allerdings wie vermutet die Käufer wieder das Kommando.

Nach einem Aufwärtsgap zum Handelsstart gab es dann heute Vormittag zunächst kleiner Gewinnmitnahmen, der Index konnte sich im Verlauf des Vormittags dann jedoch oberhalb der 15.000er Marke etablieren.

Ausblick:

Sowohl auf der Ober-(Eröffnungsgap vom Freitag) sowie auf der Unterseite (heutiges Eröggnungsgap) sind größere Kurslücken im Chartbild offen, welche im Wochenverlauf wieder geschlossen werden sollte. Die Frage ist allerdings - in welcher Reihenfolge? Nach der (notwendigen und avisierten) Abwärtskorrektur der 800 Punkte-Rally ausgehend vom Vorwochentief in der zweiten Wochenhälfte haben tendenziell allerdings die Käufer das bessere Blatt, vorausgesetzt der Index setzt nun nicht wieder unter die Marke von 14.900 Punkte zurück. Oberhalb dieser Marke ist tendenziell die Longseite zu präferieren, prozyklische Kaufsignale bringt allerdings erst ein Ausbruch über den Widerstand um 15.300 Punkte.

Quelle: Tradingview

