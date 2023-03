Widerstand: 15.060 15.250 Unterstützung: 14.933 14.500

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("15.250er Marke eine Nummer zu groß für die Käufer?") lautete wie folgt: "Nach der 800 Punkte-Erholung seit dem Wochentief wird unverändert ein Rücksetzer im deutschen Leitindex favorisiert. Die nächsten Kursziele auf der Unterseite liegen im Bereich der psychologisch wichtigen 15.000er Marke, potenziell ist sogar ein Schließen der Eröffnungskurslücke vom Dienstag bei 14.933 Punkten einzukalkulieren."

Der Index brachte die avisierte Abwärtskorrektur und fällt heute Vormittag unter die 15.000er Marke zurück. Damit wurde das Minimalziel auf der Unterseite abgearbeitet.

Ausblick:

Das Eröffnungsgap bei 14.933 Punkte wurde am Vormittag nahezu komplett geschlossen, das Korrekturziel auf der Unterseite damit erreicht. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau muss nun zunehmen wieder mit Avancen der Käuferseite gerechnet werden. Erste prozyklische Kaufsignale entstehen allerdings erst wieder oberhalb des Zwischenhochs vom Vormittag bei 15.050/60 Punkten. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

