Mit Buy & Hold zum Millionär | onvista Podcast Episode 2

Eine Millionen Euro – Ein Depotwert von dem viele Anleger träumen. Doch ist das realistisch? Ja! - meint unser heutiger Podcast-Gast Tim Schäfer. Denn er selbst hat es mit Hilfe einer strikten Buy & Hold Methode geschafft, sich ein solches Depot aufzubauen.

„Durch Stetigkeit und Kontinuität (…) kann man ein gewaltiges Depot aufbauen.“

Wer nun denkt Tim Schäfer hatte sicherlich einen überaus gut bezahlten Job, ist Unternehmer oder hat eine große Summe geerbt, liegt falsch. Denn im Interview erklärt er, dass er als freier Journalist ein ganz normales Gehalt, wie viele andere auch, erhält. Viel mehr waren es andere Faktoren wie Beständigkeit und Langfristigkeit, die ihm zu einem solchen Vermögen verhalfen.

Seit dem Jahr 2006 in New York an der Wall Street

Darüber hinaus lebt unser Podcast-Gast seit dem Jahr 2006 in New York. Von dort aus berichtet er regelmäßig über die Geschehnisse an den Finanzmärkten. Aufgrund seiner Nähe zu Amerika berichtet er im Podcast außerdem darüber, wie die Amerikaner derzeit über die deutsche Wirtschaft denken und welche Vorteile amerikanische Aktien aus seiner Sicht haben.

Des Weiteren spricht er in der Episode über seine finanzielle Freiheit, welche Titel er derzeit auf der Watchlist hat und vieles mehr.

