ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evotec auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Pharma-Wirkstoffforschers Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Marktkonsens liege aber bereits am oberen Ende der angestrebten Jahresziele 2023./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 02:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 02:04 / ET

