Werbung ausblenden

J&J investiert zwei Milliarden Dollar in US-Produktion

Reuters · Uhr
Dividenden-Aristokraten
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson investiert angesichts drohender Einfuhrzölle zwei Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion in den USA.

Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, wurde eine zehnjährige Vereinbarung mit dem japanischen Auftragsentwickler Fujifilm Diosynth über eine Produktionsanlage in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina getroffen. Dort sollen rund 120 neue Arbeitsplätze entstehen.

Fujifilm hatte für den Standort erst im April einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Regeneron über mehr als drei Milliarden Dollar geschlossen. Dieser sieht die Herstellung und Lieferung von Arzneimitteln über einen Zeitraum von zehn Jahren vor. J&J kündigte zudem an, in den kommenden Monaten Pläne für weitere Produktionsstätten in den USA sowie die Erweiterung bestehender Standorte bekanntzugeben.

Hintergrund sind Pläne von US-Präsident Trump, schrittweise Zölle für die Pharmabranche einzuführen. Anfang des Monats hatte er erklärt, diese könnten zunächst niedrig ansetzen und schließlich auf bis zu 250 Prozent steigen. Als Reaktion auf Trumps Politik und die Androhung von Zöllen haben auch andere große Pharmaunternehmen wie Eli Lilly und AstraZeneca bereits milliardenschwere Investitionen in den USA zugesagt. J&J hatte bereits im März angekündigt, seine US-Investitionen in den kommenden vier Jahren um ein Viertel auf mehr als 55 Milliarden Dollar zu erhöhen. Dies schließt ein separates Werk in Wilson ein, das ebenfalls in North Carolina liegt.

(Bericht von Mariam Sunny in Bangalore, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Johnson & Johnson
Eli Lilly and Company
AstraZeneca
Regeneron
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmenheute, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dänischer Pharmakonzern
Novo Nordisk verhängt Einstellungsstoppgestern, 12:48 Uhr · Reuters
Novo Nordisk verhängt Einstellungsstopp
Aktien New York Ausblick
Verluste an der Wall Street erwartet - Anleger halten sich weiter zurückheute, 14:36 Uhr · dpa-AFX
Verluste an der Wall Street erwartet - Anleger halten sich weiter zurück
Online-Apotheke
Redcare-Aktie im Minus - dm will ins Geschäft einsteigenheute, 09:40 Uhr · dpa-AFX
Redcare-Aktie im Minus - dm will ins Geschäft einsteigen
US-Konkurrenz mit schwachen Zahlen
Aktienkurse von Beiersdorf und L'Oreal sinkenheute, 11:03 Uhr · dpa-AFX
Aktienkurse von Beiersdorf und L'Oreal sinken
Gewichtssenker
Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy18. Aug. · dpa-AFX
Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy
Weitere Artikel
Werbung ausblenden