Nach einem zunächst erneut positiven Handelsauftakt am Morgen gab der Index im Handelsverlauf alle Kursgewinne vom Morgen wieder ab, am Ende des Tages stand nur ein marginales Plus von 14 Punkten oder 0,09 Prozent zu Buche.

Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche und einer Erholungsbewegung am Montag herrsche "vorsichtiger Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Stimmung. "Trotz der Unsicherheiten im Bankensektor sind die Anleger zuversichtlich, dass sich die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten gegen die zahlreichen Krisen behaupten kann."

Zugleich wollten sie wohl aber erst einmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickele. Nicht zuletzt wird daher mit Spannung auf die Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone am Donnerstag gewartet. Am Freitag dann werden die Verbraucherpreisdaten aus den USA veröffentlicht.

Heidelberg Materials Tagesgewinner

Mit einem überschaubaren Plus von 2 Prozent war Heidelberg Materials Tagesgewinner im DAX40, auch Siemens Energy hielt sich mit einem Plus von 1,5 Prozent wacker.

Mit großem Abstand Tagesverlierer waren erneut die Titel von Vonovia, diese verloren erneut über 5 Prozent an Wert und setzten die Talfahrt der vergangenen Monate nahtlos weiter fort. (mit Material von dpa-AFX)