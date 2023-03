Microsoft: Kernwiderstand wird getestet!

Der Hype um künstliche Intelligenz kommt für Technologieunternehmen zu einem guten Zeitpunkt. Das vergangene Jahr war eines der schlimmsten seit Langem. Die deutlichen Zinserhöhungen der Notenbanken und das langsamere Wachstum setzen die Branche unter Druck. Eine Erholung liegt aber nicht nur am Hoffnungsträger KI, sondern auch daran, dass die Höhepunkte der Leitzinserhöhungen bei der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank zumindest in Sichtweite sind. In den Schlagzeilen rund um ChatGPT stehen vor allem Microsoft und Alphabet. Microsoft ist seit 2019 an dem Entwickler des Textgenerators OpenAI beteiligt und hat nun weitere zehn Milliarden Dollar investiert. Künftig will Microsoft ChatGPT in seiner Suchmaschine Bing einsetzen, die bisher einen Marktanteil von weniger als neun Prozent hat.

Zum Chart

Der Kurs der Microsoft-Aktie hat sich im Vergleich zu anderen Tech-Werten relativ gut gehalten. Seit November 2021 hat die Aktie auch aufgrund des aktuellen Rebounds nur rund 22 Prozent verloren. Dabei ist die Ende Dezember 2021 begonnene Abwärtsbewegung in drei kleinere Abwärtstrends unterteilbar, die jeweils von starken Bär-Markt-Rallys unterbrochen wurden. Aktuell testet der Kurs abermals den Kernwiderstand bei 276,85 US-Dollar. Vom partiellen Tief am 4. November 2022 bei 213,43 US-Dollar hat sich das Papier wieder um 28 Prozent nach oben gearbeitet und schloss gestern zum Kurs von 275,34 US-Dollar. Es winkt ein Gewinn von Marktanteilen im Suchmaschinenmarkt. Diese Euphorie könnte zur Überwindung des Kernwiderstandes bei 276,85 US-Dollar führen. Bis in das Geschäftsjahr 2024/25 ist ein Plus beim Gewinn pro Aktie von 34 Prozent geplant. Dadurch sinkt das erwartete KGV 2024/25 auf aktuell 22,74. Für einen Quasi-Monopolisten beim Betriebssystem für PCs, der guten Marktposition beim Cloudangebot und dem potenziellen Zugewinn beim Marktanteil in der Internetsuche scheint dies ein vertretbarer Preis zu sein.