Starke Chance ? Das meint auch Warren Buffett und kauft!

Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 59,650 $ (NYSE)

Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Als ich heute früh über die Occidental-Petroleum-Aktie stolperte, war ich hellauf begeistert. Aber der Reihe nach.

Der laut HedgeFollow in der letzten Woche getätigte Kauf von Warren Buffett im Umfang von über 200 Mio. USD war der erste Grund, der meinen Puls in die Höhe trieb. HedgeFollow gibt dabei einen Mischkurs von knapp 59 USD an, womit wir beim zweiten Aspekt sind. Die Aktie ging gestern bei 59,65 USD aus dem Handel und hat damit eine grüne Ausbruchskerze hingelegt. Wir haben oberhalb des Points auf Controls des bisherigen Jahres geschlossen. Gleichzeitig wurde der Unterstützungsbereich ab ca. 58,50 USD erneut verteidigt. Damit versucht man die Bodenbildung der letzten Tage weiter voranzutreiben. Was jetzt noch fehlt, ist der Befreiungsschlag nach oben.

Genau auf diesen würde ich mich in den nächsten Tagen fokussieren. Im Idealfall kommt es jetzt nicht mehr zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 57,85 USD. Stattdessen bemühen sich die Bullen in den kommenden Tagen darum, die nächsten Hürden zu überwinden. Dazu zählt das Hoch der letzten Woche sowie die mittelfristig deckelnde Abwärtstrendlinie. Wenn man dann auch noch den horizontalen Widerstand um 67 USD aus dem Weg räumen kann, wäre der Weg zum letzten Jahreshoch frei und schwups, schon stünde die Aktie im Bereich von 75 USD und mehr.

Fazit: Aus spekulativer Sicht ist die Occidental-Aktie derzeit höchst interessant. Hier kann man sich in einen frühen Bodenbildungsprozess einkaufen, geht damit aber auch das entsprechende Risiko ein. Wer dazu bereit ist, kann sich die Aktie genauer anschauen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)