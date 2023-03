2 Top-Aktien unter 100 Euro

Top-Aktien unter 100 Euro: Smarte Investoren wissen selbstverständlich, dass der Wert und nicht der Preis entscheidend sein sollte. Es geht um den inneren Wert, nicht um Nebensächlichkeiten wie den Kaufkurs. Wobei ein Wert von 100 Euro den Fokus auf das Wesentliche und nicht nur einen vermeintlichen Schnapper schärfen kann.

Sehen wir uns heute zwei spannende Kandidaten an, die zu diesem Kreis dazugezählt werden können. Für unter 100 Euro erhalten Investoren womöglich spannende Werte und interessante Wachstumschancen.

Top-Aktie unter 100 Euro: Etsy!

Die erste Top-Aktie unter 100 Euro ist derzeit Etsy (WKN: A14P98). Auf einem Aktienkursniveau von ca. 97 Euro liegt die derzeitige Marktkapitalisierung gerade einmal bei 13 Mrd. US-Dollar. Alleine das ist schon interessant: Im Geschäftsjahr 2022 kam der E-Commerce-Akteur auf ein Gross Merchandise Volume in Höhe von 13,3 Mrd. US-Dollar. Das zeigt, dass die Bewertung derzeitig niedriger ist, als das jährliche Warenvolumen, das über die Plattform den Besitzer wechselt.

Etsy hat noch jede Menge Potenzial. Das Management adressiert einen Gesamtmarkt, der nach Aussagen des Managements im Billionen-US-Dollar-Bereich liegen könnte. Selbst wenn es letztlich doch lediglich ein dreistelliges Milliardenvolumen sein sollte: Wir befinden uns erst am Anfang dieser Wachstumsgeschichte. Trotzdem ist Etsy (bereinigt um die Sondereffekte in Form von Goodwill-Abschreibungen) bereits profitabel. Das zeigt eine interessante Wachstumsgeschichte, die jetzt womöglich im Begriff ist, zu skalieren.

Etsy ist mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 5 kein Value-Schnäppchen. Das Marktpotenzial ist jedoch größer als die jetzige Börsenbewertung. Zudem hat der Onlinehändler im Jahr 2022 Pricing-Power gezeigt, indem man die Take-Rate gemessen am Verkaufswert von 5,0 auf 6,5 % erhöht hat. Vieles weist daher auf Qualität bei dieser Wachstumsgeschichte hin. Oder im Moment auf eine Top-Aktie unter 100 Euro.

Amazon: Gehört auch dazu!

Zugegebenermaßen ist Amazon (WKN: 906866) erst seit dem Aktiensplit eine Top-Aktie unter 100 Euro. Aber auch eine kleinere Korrektur führte dazu, dass der bekannte Tech-Konzern zum Kreis dieser Aktien gezählt werden darf. Das heutige Gegensatzpaar zeigt jedoch, wie relevant der Kontext ist. Amazon kommt nämlich auf eine Börsenbewertung in Höhe von ziemlich genau einer Billion US-Dollar.

Für einen Aktienkurs von 90,74 Euro erhalten wir jedoch einen Tech-Konzern, der im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 514 Mrd. US-Dollar ausgewiesen hat und trotz der großen Zahlen noch um 9 % im Jahresvergleich gewachsen ist. Trotz Nettoverlust von 2,7 Mrd. US-Dollar in 2022 ist der Konzern eigentlich profitabel, wie das 2021er-Nettoergebnis mit 33,4 Mrd. US-Dollar unterstreicht. Ein schwächeres Zahlenwerk 2022 ist vermutlich ein Grund, warum wir jetzt einen Dip sehen.

Wenn wir uns Amazon, auch mit seiner profitablen Cloud-Sparte, ansehen, so frage ich mich immer wieder: Würde ich jemals gegen den Konzern, der sich maximal auf die Kunden konzentriert und den besten Service anbietet, wetten? Generell: Nein, deshalb glaube ich, dass wir auch hier im Moment eine Top-Aktie unter 100 Euro sehen.

